مهندسة من «الإمارات للألمنيوم» تمثّل الدولة في برنامج دولي

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، فوز المهندسة الإماراتية أمل الصايغ، بمقعد قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط للقيادات الشابة، ضمن سفراء «برنامج المحترفين الشباب» في المنظمة الكهروتقنية الدولية بالنيابة عن دولة الإمارات ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتشرف المنظمة الكهروتقنية الدولية على تحديد وإصدار المواصفات القياسية الدولية للتقنيات الكهربائية والإلكترونية، والذي يحرص على إنتاج وتوفير منتجات بنية تحتية آمنة وموثوقة في جميع أنحاء العالم.

وأطلقت اللجنة الكهروتقنية الدولية «برنامج المحترفين الشباب» في عام 2010 ضمن استراتيجيتها لتعزيز مشاركة الشباب المتخصصين في عميلة وضع المعايير.

وذكرت «الإمارات العالمية للألمنيوم» في بيان، أن الصايغ، تعمل مهندسة بيانات في قسم الثورة الصناعية الرابعة بالشركة، وتم اختيارها من قِبل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات من بين اثنين من المرشحين الإماراتيين لتمثيل الدولة في «برنامج المحترفين الشباب».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «الشركة تلتزم دفع الابتكار وتمكين الشباب مع التركيز على دعم المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»، مشيراً إلى أن «اختيار المهندسة أمل الصايغ يعكس جهود الشركة لاستقطاب أفضل الكفاءات وتنميتها، إضافة إلى القدرات المميزة التي تتمتع بها».