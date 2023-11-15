رئيس الدولة يزور معرض دبي للطيران ويتفقد أجنحته.. فيديو
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، "معرض دبي للطيران" الذي يقام في "دبي وورلد سنترال"، ويستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.
ويُعد المعرض مركزاً لقادة القطاع، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.
وجمع الحدث الذي يعد الأبرز في فعاليات قطاع الطيران العالمي، أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات ورفع سقف الابتكار المستدام للمستقبل.
رئيس الدولة يزور #معرض_دبي_للطيران ويتفقد أجنحته#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/iQN6RHRb6p— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 15, 2023
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news