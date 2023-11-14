"تعاونية الشارقة" تستضيف معرضا للمنتجات التونسية

أفادت تعاونية الشارقة بأنها استضافت خلال الفترة الأخيرة معرض "أيام المنتجات التونسية" في مركز الرحمانية التجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد الجنيد، أن التعاونية تتطلع من خلال المعرض إلى توطيد أواصر التعاون المشترك، ومد آفاق واعدة لتبادل الخبرات، مؤكداً أن هذا سيكون بمثابة منطلق لبداية عمل تعاوني اقتصادي مستدام"

وأضاف أن "هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجيات وتوجهات تعاونية الشارقة؛ الرامية إلى اكتساب المعرفة والخبرة، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى في مجال البيع بالتجزئة، وبناء شراكة مع أبرز الجهات الاقتصادية والشركات الرائدة في مجال التجزئة في البلدين".

وبدوره، أشار سفير الجمهورية التونسية، في الدولة، معز عبدالستار بنميم، إلى أهمية المعرض لدعم التعاون، و تجسيد توجهات تونس الاستراتيجية لتنمية الصادرات التي تعتمد على التواجد المباشر في الأسواق الواعدة وذات الأولوية"، لافتا إلى أن " منصة المعرض تضمنت منتجات متنوعة لأكثر من 22 شركة تونسية".