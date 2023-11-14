«ناسداك دبي» تشهد أول إدراج لصكوك خضراء من «موانئ دبي العالمية»

شهدت «بورصة ناسداك دبي» أول إدراج لصكوك خضراء بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، من مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، المزوّد لحلول سلسلة التوريد العالمية الشاملة.

وأفاد بيان أمس، بأنه سيتم تخصيص عائدات الصكوك المُدرجة من خلال طرح مزدوج لتمويل المشروعات المستدامة المؤهلة بما ينسجم مع إطار التمويل المستدام الذي نشرته «موانئ دبي العالمية» أخيراً، والذي يشمل مشروعات الكهرباء والطاقة المتجدّدة والنقل النظيف وكفاءة الطاقة.

وبمناسبة الإدراج الناجح، قرع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، والرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي، جرس افتتاح جلسة التداول في «بورصة ناسداك دبي».

وشهدت «ناسداك دبي» ارتفاعاً كبيراً في القيمة الإجمالية للسندات المدرجة، إذ بلغت حالياً 120.95 مليار دولار أميركي. وضمن النطاق الأوسع، بلغت قيمة الإدراجات المصنفة وفقاً لأنظمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى 25.45 مليار دولار أميركي، والإصدارات الخضراء في «ناسداك دبي» إلى 17.55 مليار دولار. وأسهم إدراج الصكوك الخضراء لـ«موانئ دبي العالمية» في رفع إجمالي إدراجات الصكوك في «ناسداك دبي» إلى 79 مليار دولار أميركي، ما يعزز مكانة دبي المالية، ويؤكد التزام «ناسداك دبي» و«موانئ دبي العالمية» بخطط الاستدامة.

وحازت الصكوك الخضراء التي أصدرتها «موانئ دبي العالمية» بمدة 10 سنوات اهتماماً كبيراً من المستثمرين؛ ووصلت قيمة الطلبات إلى 3.4 مليارات دولار من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، مدعومة بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالات «موديز» (Baa2/مستقر)، و«فيتش» (BBB+/مستقر)، وتصنيفات قوية وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من «ساستين أناليتيكس» (مخاطر لا تذكر)، ومن مشروع الكشف عن الكربون «سي دي بي» بتصنيف الفئة (A- الريادة)، ومن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «إم إس سي آي» بتصنيف الفئة (B).

وتمّ تسعير الصكوك بفارق 119.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بمعدّل سعر قسيمة 5.5%، لتحقق بذلك أحد أقل الفروق لسندات 10 سنوات من إصدار الشركات ذات التصنيف BBB في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا على الإطلاق.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم: «في إطار تطلعاتنا الهادفة إلى قيادة التجارة العالمية نحو مستقبل أكثر مرونة وكفاءة واستدامة لجميع المتعاملين على حدّ سواء، فإننا نسعى إلى إعادة تشكيل مفاهيم أفضل للتجارة، على نطاق واسع وبطموح كبير، اعتماداً على خبرتنا العملية. ويعدّ السعر الاستثنائي الذي حققته صكوكنا الخضراء شهادة على ثقة المستثمرين في (دي بي ورلد)، وتأكيداً على التزامنا بالاستدامة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي: «يسعدنا الترحيب بهذا الإدراج التاريخي للصكوك الخضراء من (موانئ دبي العالمية) في (ناسداك دبي)، والذي يبرهن على قوة وجاذبية سوق رأس المال في دبي، ويسلط الضوء أيضاً على الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي والأخضر في المنطقة؛ حيث تواصل (ناسداك دبي) التزامها بتعزيز الابتكار وتنمية الأسواق المالية في دولة الإمارات، ودعم جهود المنطقة على صعيد الاستدامة».