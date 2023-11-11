«دبي المالي العالمي» يدعم الشركات الناشئة العابرة للحدود

وقّع مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع حكومة مدينة سيؤول، لتعزيز أطر التعاون عبر الحدود ومشاركة أفضل الممارسات وتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الخدمات المالية بين دبي وسيؤول.

وذكر المركز في بيان أمس، بأن المذكرة التي تعد الأولى من نوعها، وقعها نائب عمدة سيؤول ومدير السياسة الاقتصادية في حكومة مدينة سيؤول، كيم تاي كيون، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري.

وقال كيون: «في ظل الاهتمام المتزايد من دول الشرق الأوسط بالسوق الكورية، سنتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، و(يويدو) المركز المالي الرائد في كوريا، للمساعدة في الحصول على رأس المال، ودعم شركاتنا الناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط».

من جانبه، قال أميري: «يتشارك كل من مركز دبي المالي العالمي ومركز (يويدو) العديد من القواسم المشتركة والتوجهات المتماثلة، من أهمها المحور المتعلق بتعزيز الجيل القادم من الابتكار المالي، بما يسهم في بحث تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاقتصادي المشترك».

وأضاف أنه «من خلال مذكرة التفاهم مع حكومة مدينة سيؤول، فإننا نقدم إطاراً جديداً للتعاون بين دبي وسيؤول، نحو تحقيق المزيد من الازدهار والنمو في النظامين الماليين، بينما نواصل تبادل الرؤى والجهود لتوثيق العلاقات والخبرات، في إطار الارتقاء بمستقبل القطاع المالي».

وفي إطار خطة عمل واسعة النطاق، تمهد مذكرة التفاهم لخريطة طريق هادفة لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بمستقبل القطاع المالي، ومواكبة عمليات المراكز المالية الدولية، وتطوير برامج الشركات الناشئة العابرة للحدود.

كما توفر المذكرة مجالاً لتبادل وفود من الشركات الناشئة للمشاركة في الأحداث والفعاليات الإقليمية الكبرى، إضافة إلى تعزيز فرص تطوير الأعمال للشركات الناشئة.

وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً، توفير مركز دبي المالي العالمي الدعم لتوسيع الشركات الكورية الجنوبية، لتسريع نمو الشركات الناشئة، ورواد الأعمال على مستوى العالم.