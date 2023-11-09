8.2 مليارات درهم ‏صافي أرباح «إعمار العقارية» في 9 أشهر

حقّقت شركة إعمار العقارية، نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة إيرادات بقيمة 18.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 8.2 مليارات درهم، بنمو نسبته 42%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأفادت الشركة، بأنها حققت نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك بزيادة قدرها 29%، حيث بلغت 10.8 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بأداء تجاوز بشكل كبير الأداء الذي سجلته الشركة في الفترة نفسها من عام 2022. وسجلت الشركة مبيعات عقارية، بقيمة 31.1 مليار درهم، بزيادة في النمو قدرها 16%، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مدعومة بمبيعات قوية شهدتها العقارات.

وبلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشروعات العقارية 69.5 مليار درهم، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة. وقال مؤسس شركة إعمار، محمّد العبّار، إن «نتائجنا هي شهادة على سعي (إعمار) الدائم نحو التميّز والابتكار، فمع استمرار الازدهار في قطاع السياحة، وإطلاق معالم جديدة مثل (تشايناتاون) في (دبي مول)، والنهج الإيجابي في مبيعاتنا العقارية، نرسّخ التزامنا تجاه جميع عملائنا، وتحسّن تصنيفنا الائتماني يعكس استثماراتنا الناجحة». وأضاف: «مع اقترابنا من نهاية العام، نجدد ثقتنا وتركيزنا على تعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتوفير قيمة أكبر لعملائنا وأصحاب المصلحة». إلى ذلك، سجلت عمليات «إعمار» لإدارة المراكز التجارية والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري، إيرادات بلغت 4.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وحققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 3.6 مليارات درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

كما سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة «إعمار» إيرادات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بنمو نسبته 22%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ويأتي هذا الأداء نتيجة الانتعاش المستمر في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلي، حيث حققت الفنادق التابعة لـ«إعمار للضيافة» في الإمارات، بما في ذلك الفنادق المُدارة من قبلها، متوسط إشغال بنسبة 70% خلال النصف الأول من عام 2023.

29 مليار درهم مبيعات «إعمار للتطوير»

حافظت شركة «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، على زخم ارتفاع بمبيعاتها العقارية في الربع الثالث من عام 2023، حيث زادت مبيعات الشركة بنسبة 25%، مع وصول القيمة الإجمالية للمبيعات إلى 28.9 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ23.2 مليار درهم بالفترة نفسها من عام 2022.

وجاء هذا الأداء نتيجة لإطلاق «إعمار» الناجح 20 مشروعاً عقارياً في عدد من مجتمعاتها العمرانية الرئيسة.