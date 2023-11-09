منصور بن محمد يزور معرض «غلفود للتصنيع»

زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، معرض «غلفود للتصنيع 2023» في دورته الأكبر منذ انطلاقه، وتستمر اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 3000 جهة عارضة من 80 دولة، وبحضور قادة وخبراء وصُنّاع قرار في قطاع الأغذية، لاستعراض أحدث المنتجات والحلول والأنشطة التفاعلية المتعلقة بمستقبل الغذاء في المنطقة والعالم.

وأشاد سموّه باختيار الدورة الحالية من المعرض التركيز على أحد أهم موضوعات الساعة، وهو استدامة الغذاء، تماشياً مع «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، بما يواكب الاهتمام الكبير الذي توليه إمارة دبي لملف الاستدامة، خصوصاً في مجال الغذاء، مثنياً سموّه على حجم المشاركات العالمية في المعرض الرائد، بما له من أهمية استراتيجية، مثمناً سموّه الأثر الإيجابي للحدث كمنصّة حيوية تفتح فرصاً غير محدودة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات التي تخدم تطوّر أحد أهم القطاعات الحيوية في العالم على أسس مستدامة.

وتفقد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة، التي رافقه خلالها المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، عدداً من أجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموّه على ما تقدمه من منتجات وخدمات تتعلق بمختلف جوانب سلسلة توريد الأغذية والمشروبات، وتشمل القطاعات الرئيسة للمكونات والمعالجة والتغليف وحلول سلسلة التوريد والتحكم.

كما اطلع سموّه، خلال الزيارة، على أحدث الابتكارات في مجالات التعبئة والتغليف، والتحكم، والأتمتة، وما يوفره المعرض من ابتكارات وحلول الميكنة الحديثة لقطاع الأغذية، والتي ترسم في مجملها الملامح المستقبلية لقطاع إنتاج الغذاء، وتعزز سلاسل التصنيع، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة وكفاءة، ويواكب جميع احتياجات القطاع ضمن نطاقه العالمي.

واستمع سموّه إلى شرح في عدد من الأجنحة التي شملتها الجولة حول أبرز التقنيات المتقدمة لحلول سلسلة التوريد المتكاملة والتكيّف الرقمي، والأفكار المبتكرة لتطوير القطاع، بما فيها الآليات التي تضمن تحسين الكفاءة التشغيلية، واعتماد الممارسات المستدامة في مختلف المراحل الإنتاجية، وما يقدمه ذلك من دعم لقطاع الأغذية والمشروبات.

ويشكل معرض «غلفود للتصنيع» منصّة عالمية تجمع الصُنّاع وخبراء قطاع الأغذية والشركات الإقليمية والعالمية، ويصاحب الحدث هذا العام ثلاث فعاليات رئيسة تشمل: معرض الشرق الأوسط للعلامات التجارية، المعرض الحصري في منطقة الشرق الأوسط لإطلاق العلامات التجارية للسلع الغذائية وغير الغذائية وتوسيع رقعة انتشارها، ومهرجان المأكولات المتخصصة الرائد لخبراء تحضير المأكولات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، الحدث التجاري الأبرز في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة.