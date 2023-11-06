مؤتمر يناقش «تغيّرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية»

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الـ17 للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، تحت عنوان «تغيّرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية»، الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية. وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي رئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «المؤتمر يستهدف الخروج بمقترحات يستطيع من خلالها صُنّاع القرار التعامل مع متطلبات التغيّرات المناخية».