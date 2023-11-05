«فوربس الشرق الأوسط» تختتم «قادة الاستدامة»

اختتمت «فوربس الشرق الأوسط»، قمة قادة الاستدامة التي انعقدت في الثاني والثالث من نوفمبر الجاري في أبوظبي، تحت عنوان: «تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة».

وبحضور الوزراء وكبار الشخصيات والمتحدثين الحكوميين وقادة الأعمال، استكشفت القمة مسار تحقيق الحياد الكربوني للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، مسلطة الضوء على استراتيجيات إزالة الكربون في الصناعات وأنظمة الطاقة. كما ركزت على تحويل وجهات السفر في الشرق الأوسط إلى ملاذات للسياحة المستدامة، ودمج التمويل المستدام في القطاعات، وريادة الأعمال ذات التأثير، وبناء المدن الذكية مناخياً، وأنظمة التنقل الصديقة للبيئة.