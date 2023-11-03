«ديوا» تبحث التعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة النظيفة

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى من منطقة لوساتيا الألمانية، برئاسة رئيسة الشؤون الخارجية للتجارة والتطوير في غرفة «كوتبوس للتجارة والصناعة»، زيلكا شفابي، لبحث سبل ترسيخ أطر التعاون، وتبادل أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأفادت «ديوا» في بيان، أمس، بأن الوفد الذي زار دولة الإمارات بمبادرة من هيئة التجارة والاستثمار الألمانية، وغرفة «كوتبوس»، ضم ممثلين عن هيئة التجارة والاستثمار الألمانية، والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وغرفة «كوتبوس» وشركة تكنولوجيا التعدين والتوليد، إضافة إلى شركات ومؤسسات متخصصة في التقنيات الخضراء من منطقة لوساتيا الألمانية.

وأكد الطاير أهمية تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الألمانية في المجالات المتعلقة بالمياه والطاقة المتجددة والنظيفة.

واستعرض خلال اللقاء، أبرز المشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر، وتسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني، من خلال زيادة نسبة الطاقة الشمسية، وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة، كالطاقة الكهرومائية والهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة، بما يحقق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأشار إلى جهود الهيئة في تسخير كل الإمكانات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والإسهام في تحويل دبي إلى مدينة ذكية مستدامة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071، لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071.

وقدّم الطاير، خلال اللقاء، شرحاً مفصلاً عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل الذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاوات بحلول عام 2030.