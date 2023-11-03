«الاتحادي للتنافسية والإحصاء» يطلق منصة تدريب رقمية

أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مبادرة لبناء قدرات موظفيه في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، من خلال منصة تدريب رقمية توفر دورات وورش عمل تفاعلية، بالشراكة مع منصة «داتا كامب» العالمية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأن إطلاق مبادرة تنمية القدرات «Grow at FCSC» التي تتواصل حتى نهاية نوفمبر الجاري، جاء ضمن مبادرات المركز في يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج 2023».

وأكد المدير التنفيذي لقسم الإحصاء وعلوم البيانات في المركز، محمد أهلي، الحرص على بناء قدرات فريق العمل على أسس مستدامة، تضمن مواكبتهم أبرز التطورات التكنولوجية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز إمكاناتهم وقدراتهم على الاستفادة من هذه الحلول، وتوظيفها في تحقيق أفضل النتائج.

وقال إنه تم تطوير المنصة على أيدي متخصصين في مجالات التعلم والتدريب وذكاء الأعمال المؤسسي وعلوم البيانات، مشيراً إلى أن مبادرة تنمية القدرات تمثل مخيما تدريبياً افتراضياً لعلوم البيانات، يمكن الوصول إليه من خلال المشاركة في الندوات عبر الإنترنت، لتعزيز مستويات التعلم، ومواكبة مستجدات ذكاء الأعمال المؤسسي وعلوم البيانات والاستفادة منها.

ويتبنى البرنامج التدريبي نموذجاً فريداً يجمع بين الدورات وورش العمل والمسابقات والـ«هاكاثونات»، يمكن المنتسبين من اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ويحصل المنتسبون إلى البرنامج على شهادات خبرة في المسارات التي يستكملونها بنجاح، والتي تشمل هندسة البيانات، وتحليل الأعمال، والإحصاءات والنمذجة المتقدمة، ومهارات تعلم الآلة، وإعداد التقارير وأساسيات البرمجة، ومعالجة البيانات وتحليلها.