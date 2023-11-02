«الإمارات للألمنيوم» تُخرّج الدفعة الأولى من الشركات الناشئة

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تخريج الدفعة الأولى من الشركات الناشئة من برنامجها «رامب - آب» لريادة الأعمال، الهادف إلى دعم الجيل المقبل من رواد الأعمال.

وتم إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بدعم من وزارة الاقتصاد لتمكين رواد الأعمال الذين تعتمد مشروعاتهم الناشئة على تطبيقات العلوم والتكنولوجيا، من أجل تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات.

واستقطب البرنامج منذ بدايته، المئات من رواد الأعمال الطموحين المقيمين في دولة الإمارات، حيث شاركوا في سلسلة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت، حول ريادة الأعمال الفعالة بالشراكة مع مؤسسة «C3».

وبعد عملية التقييم، اختيرت ثماني شركات ناشئة للمشاركة في يوم العرض التقديمي بالمقر الرئيس لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة، حيث قدّم المؤسسون مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «برنامج (رامب - آب) التابع للشركة يهدف إلى تعزيز إسهاماتنا في التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، من خلال دعم رواد الأعمال الشباب المبتكرين، لإطلاق أعمالهم المرتكزة على مبادئ الاستدامة والتأثير الإيجابي في المجتمع والبيئة».

وأضاف: «نتطلع لأن يسهم دعمنا في تمكين هذه الشركات من تسريع نمو أعمالها، وأن يصبح بعضها من المورّدين التابعين للإمارات العالمية للألمنيوم، بما يعزز توطين مشتريات الشركة، ويتماشى مع مبادرة (اصنع في الإمارات)، والاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي (مشروع 300 مليار)».