1.6 مليار درهم إيرادات «تيكوم» في 9 أشهر

أعلنت مجموعة «تيكوم»، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهيين في 30 سبتمبر 2023، محققة أداءً قوياً على المستويين المالي والتشغيلي، إذ سجّلت زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم، ونمواً بنسبة 20% في صافي الربح على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5% كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة من 83.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما شهدت المجموعة زيادة بنسبة 17% في عدد العملاء الجدد، لترحب بأكثر من 1600 عميل جديد، بينما بلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 89% في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4% إلى 78%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الإيرادات وتعزيز كفاءة التكلفة، تماشياً مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى تحسين أداء قطاعات أعمالها الأساسية.

ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 1.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 22% على أساس سنوي.

وتمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات مستقرة لمديونيتها حيث بلغت نسبة القرض إلى قيمة الأصل 14.2%، فيما بلغت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى معدل الفائدة 7.1 أضعاف.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، عبدالله بالهول: «يعكس أداؤنا المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قدرتنا على الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية في دبي، ومواصلة التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا الرامية للارتقاء بأداء محفظتنا المتنوعة والحفاظ على معدلات الإشغال المرتفعة».

وأضاف: «تقترب مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمحفظتنا من تحقيق معدلات إشغال كاملة مع استمرار توجه عملائنا الحاليين إلى تجديد عقود الإيجار وانضمام العديد من العملاء الجدد، الأمر الذي يعكس مستوى الطلب القوي على أصولنا التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة».