3 مليارات درهم صافي أرباح «إي آند» في الربع الثالث

أعلنت «إي آند»، اليوم، أن الإيرادات الموحَّدة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت 13.4 مليار درهم، بنموّ سنوي نسبته 3.3%، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 3 مليارات درهم، وبنموٍّ سنوي بلغت نسبته 20%.

ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 8%، فيما نمت نسبة الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.9%، وبهامش أرباح، قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بلغت نسبته 51%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، وصل إجمالي عدد مشتركي «اتصالات من إي آند» في دولة الإمارات إلى 14 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتُها 4.7%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 167 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 3.3%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إي آند»، حاتم دويدار: «تعكس النتائج المالية القوية التي حقَّقتها (إي آند) في الربع الثالث من هذا العام مرونةَ الأداء، والتزامها بتقديم الخدمات ذات القيمة التي تُلبِّي تطلعات العملاء، وتحقِّق أهداف المساهمين، وتُواصل (إي آند) تركيزَها على تبنِّي الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها».

وأضاف: «لقد واصلْنا في الربع الثالث من 2023 قيادةَ التغيير من خلال أُولى خطوات (إي آند) في قطاع التنقُّل المُسْتَدَام، إلى جانب توفير تجربة جديدة وسبّاقة في خدمة العملاء مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزامنا برؤيتنا المتمثّلة في السعي المتواصل لتمكين المجتمعات رقميًّا».

وتابع دويدار: «تستمرُّ (إي آند) في استكشاف مستقبل التكنولوجيا وآفاق الابتكار، مُرْتَكِزَةً على النتائج القوية التي تحقِّقها، والتي تُعَدُّ نقطة انطلاق نحو مستقبل واعد تُوَاصِلُ فيه (إي آند) ريادة المشهد التكنولوجي، وتوفير المزيد من الحلول والخدمات ذات القيمة للعملاء والشركاء».