1.04 مليار درهم صافي أرباح «بروج» في الربع الثالث

أعلنت شركة «بروج» للبتروكيماويات، أمس، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق، مدعومةً بزيادة حجم المبيعات بنسبة 16%، فيما نمت الإيرادات بنسبة 6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 5.51 مليارات درهم.

وأفادت «بروج» في بيان، بأن أداءها القوي في الإنتاج، وتحقيقها لأهدافها في إدارة التكاليف، وتحسين الإيرادات من خلال برنامجها الطموح لتعزيز القيمة، أسهمت في إثبات مرونة وقدرة الشركة على مواجهة صعوبات البيئة الاقتصادية العالمية وأسواق «البولي أوليفينات» المليئة بالتحديات.