دبي تستضيف "مهرجان الذكاء الاصطناعي والويب 3"

أعلن مركز "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" عن إطلاق الدورة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" من تنظيم مركز دبي المالي العالمي. وسيُقام الحدث يومي 11 و12 سبتمبر 2024 في مدينة جميرا. ويأتي الإعلان عن إطلاق "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" بناءً على الزخم الذي شهده إطلاق "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، والذي حظي باهتمام كبير منذ تأسيسه في وقت سابق من هذا العام بتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، وذلك تأكيداً على الدور المحوري الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي والويب 3 في استقطاب رواد الابتكار العالميين، والشركات الناشئة، ورؤوس الأموال، والقادة من مختلف القطاعات إلى المنطقة.

ويعكس إقامة هذا الحدث الأول من نوعه في دبي، التزام الإمارة الراسخ بتسليط الضوء على تقنيات المستقبل من خلال اعتماد منصة عالمية تحفز نمو الإمارة بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار. وتركز أجندة الحدث الموسّعة على مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءاً من الوقوف على الاعتبارات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى الإمكانات التحويلية للويب3.

وفي سياق متصل، أشارت دراسة أجرتها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز - PwC" مؤخراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بحوالي 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، بينما أشار تقرير آخر صدر عن شركة "ماكينزي" للاستشارات الدولية إلى أن الذكاء الاصطناعي سيوفر حوالي 200 ألف وظيفة في منطقة الشرق الأوسط وحدها بحلول عام 2025.

علاوةً على ذلك، أظهرت تقارير لمجموعة "بوسطن" الاستشارية أن الأصول الافتراضية المملوكة في البنى التحتية اللامركزية للويب 3 بلغت نحو 40% من الاقتصاد العالمي للأصول الافتراضية حتى عام 2021، ومن المتوقع أن تتراوح قيمة معاملات الأصول الافتراضية بين 150 مليار و 300 مليار دولار بحلول عام 2025.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يلتزم مركز دبي المالي العالمي بتوفير بيئة تمكينية مستقبلية تدعم الإبداع وتعزز التعاون وتُمكّن الأفراد من إحداث تغيير هادف. وتشمل أهم محاور (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3) التعرف والوقوف على الإمكانات الهائلة واللامحدودة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي و(الويب 3)، عبر فتح مسارات وآفاق جديدة وواعدة للنمو والتطور الاقتصادي. ويتوافق هذا التوجه المستقبلي مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية (D33). ومن خلال القيام بذلك، فإننا لا نشكل مستقبل المواهب والتكنولوجيا والقطاع المالي فحسب، بل نؤكد أيضًا التزامنا المتواصل بدفع عجلة الابتكار وتعزيز دوره في تحقيق المزيد من التطور في القطاع المالي العالمي".

وأضاف: "تماشياً مع استراتيجية دبي لتعزيز التنافسية العالمية عبر تبني النهج الابتكاري، واستقطاب المواهب، وتعزيز النمو الاقتصادي، سيمثل الحدث والذي سيُقام سنوياً، منبراً لحفز المناقشات التكنولوجية على المستوى العالمي، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات والشراكات والابتكارات التي ستشكل مستقبل القطاع التكنولوجي. ومن المتوقع أن يستقطب (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3) أكثر من 100 عارض وما يتجاوز 5000 مشارك من قادة القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين العالميين الذين سيقودون الحوارات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والويب 3".

وقال عارف أميري، المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تمثل النسخة الافتتاحية من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3، النهج الطموح لمركز دبي المالي العالمي لإثبات مكانته كمركز رائد لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار. ويتطلب النمو والابتكار تدفقاً قوياً من رأس المال البشري عالي الجودة، وصانعي السياسات، ومبتكري التكنولوجيا، والمستثمرين. ومن خلال إنشاء منصة تثمن أطر التعاون العالمي، فإننا لا نكتفي بالعمل على تعزيز الحوار حول الذكاء الاصطناعي والويب 3، بل نواصل الجهود ونمهد الطريق نحو تبني مستقبل رقمي للجميع."

يأتي الإعلان عن الدورة الافتتاحية لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 في أعقاب سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي طرحها مركز دبي المالي العالمي في السوق في وقتٍ سابق من العام الجاري.

إذ يعد مركز "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" أكبر تجمع مُخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والويب 3 في العالم، حيث تم إطلاق المركز في شهر أغسطس من العام الجاري، وذلك انسجاماً مع رؤية إمارة دبي بأن تصبح وجهة مفضلة لجميع شركات التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يُسهم المركز بتعزيز موقع الإمارة بوصفها وجهة للابتكار والتكامل التكنولوجي في شتى القطاعات. تم تشييد المركز على مساحة تزيد عن 100,000 قدم مربع في "إنوفيشن وَن"بمركز دبي المالي العالمي، حيث يستهدف المركز استقطاب أكثر من 300 مليون دولار من الصناديق الجماعية، واستحداث ما يزيد على 3000 وظيفة بحلول عام 2028.

ويهدف المركز أيضاً إلى تبني النهج الابتكاري في المنطقة من خلال برنامج تحول الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج مُسّرع أعمال قابل للتخصيص بدرجة عالية سيساعد الشركات من مختلف القطاعات على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستفتح أمامها آفاقاً جديدةً. ويمكن للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها ضمن مركز "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" الاستفادة من حسومات بنسبة 90% على تكلفة التراخيص التجارية.