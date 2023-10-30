«كهرباء دبي»: استراتيجية لتعزيز ريادة دبي في الاستدامة والحفاظ البيئي وصناعة المستقبل

أحرزت دبي إنجازات لافتة على صعيد تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية والحفاظ البيئي، وتعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل، عبر وسائل عدة منها إعادة استخدام الموارد، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات للمشاركة في مكافحة التغير المناخي، التزاماً بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة باعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري لتحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة، ولترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل، وذلك ضمن منظومة شاملة لدعم استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، تبنّت هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية شاملة لتشجيع الابتكار في إدارة النفايات، وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، وتبني سلوكيات مستدامة في كل قطاعاتها وتعزيز الوعي بين موظفيها والمتعاملين بضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق أعلى معدلات الحفاظ على البيئة جنباً إلى جنب مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قوية، فإن الهيئة تضع أولوية قصوى لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. نعتز بإسهام الهيئة في خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 19% في عام 2022 مقارنة بعام 2010، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030».

وأضاف: «تشكّل استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري إطاراً شاملاً لتحديد توجهات الهيئة نحو توسيع نطاق التطبيقات الحالية واعتماد أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتأكيد مقومات التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة لها»، مؤكداً أنه مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدولة، للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، تكثف الهيئة مبادراتها وفعالياتها لتعزيز تبنّي نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف قطاعات الهيئة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية والتي تمثل مقوماً مهماً من مقومات نجاح الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج التي تسهم في تسريع التحوّل نحو المباني صفرية الطاقة، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة يدعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها. وتتعاون الهيئة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم دورها الجوهري في نجاح دبي بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية.

وفي إطار جهودها لتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة استخدام الطاقة في مبانيها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل مستمر، قامت الهيئة بتنفيذ العديد من مشروعات ومبادرات كفاءة الطاقة لإعادة تأهيل مبانيها الإدارية، ومحطات تحويل الطاقة، ومحطات الإنتاج، ومحطات ضخ وتخزين المياه. وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً كبيراً في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة والمياه بنسبة 37.78% في عام 2022 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 82 مليون طن.

واشتملت إعادة التأهيل على استبدال نُظُم تبريد وتكييف الهواء القديمة بنظم أخرى عالية الكفاءة، واستبدال وحدات الإضاءة منخفضة الكفاءة بوحدات ليد (LED) عالية الكفاءة (أكثر من 81 ألف وحدة إضاءة)، وتركيب حساسات للتحكم في الإضاءة، وتركيب موفرات المياه، وتوصيل المياه المعالجة لري المساحات الخضراء، بالإضافة إلى الألواح الشمسية الكهروضوئية التي تم تركيبها فوق أسطح مباني الهيئة المختلفة ومواقف السيارات الخاصة بها.

وحققت تلك المشروعات وفورات إجمالية للهيئة خلال عام 2022 تقدر بنحو 52 غيغاواط ساعة من الكهرباء، و2.5 مليون غالون من المياه، وهذا يعادل توفير 22.76 مليون درهم، وتخفيض 20 ألفاً و899 طناً من ثاني أكسيد الكربون. إلى جانب ذلك وابتداءً من مارس 2020، حوّلت الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%، لتصبح أول مؤسسة حكومية تتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين.

وفي مارس 2021، تسلّمت الهيئة ختم (100% لا ورقية) من مؤسسة دبي الذكية، تقديراً لنجاح الهيئة في الانتهاء من التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%. وفي إطار رؤيتها بوصفها مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكِرة مُلتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفّرت هيئة كهرباء ومياه دبي، آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم. ولدى الهيئة حالياً وحدتان ذكيتان لإعادة التدوير في مركزها الرئيس ومبنى ورسان.

منذ تركيب الآلات الذكية في أكتوبر 2022 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2023، قام موظفو الهيئة بإعادة تدوير 299.99 ألف عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم، تم استخدامها لإنتاج قمصان (تي شيرت) ومنتجات أخرى عبر إحدى الشركات المحلية باستخدام حلول التصنيع المستدام.

«ويتيكس» 15 نوفمبر المقبل

تنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023» ضمن دورته الـ25 في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، وهو حدث رئيس على أجندة فعاليات الاستدامة العالمية، كونه الأكبر في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

مسارك إلى مؤتمر «كوب 28»

بمناسبة اليوم العالمي للطاقة، الذي يوافق 22 أكتوبر من كل عام، أطلقت الهيئة حملة تحت شعار «اليوم العالمي للطاقة: مسارك إلى مؤتمر (كوب 28)». وتضمّنت الحملة سلسلة من المحاضرات الافتراضية باللغتين العربية والإنجليزية لعدد كبير من المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، حضرها 11.23 ألف طالب وطالبة، للتعريف بمشاريع الهيئة المستدامة..