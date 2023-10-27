رئيس الدولة يبحث جوانب التعاون بين الإمارات والبنك الدولي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.

ورحّب سموه ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ برئيس مجموعة البنك الدولي، وبحث معه مختلف جوانب التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبنك الدولي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتداعيات الأزمات في العالم عليها، إضافة إلى إسهامات البنك الدولي في دعم التنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتطرق لقاء صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس مجموعة البنك الدولي إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، وأهمية التمويل المناخي في تعزيز المواجهة العالمية لمخاطر تغير المناخ وتحقيق أهداف الاستدامة، ودور البنك الدولي في ذلك.

حضر اللقاء، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، ووزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والوفد المرافق للمسؤول الدولي.