أرباح «الإمارات دبي الوطني» تقفز 92% إلى 17.5 مليار درهم

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% لتصل إلى 17.5 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة الكلفة، فضلاً عن زيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة، فيما تخطت الأرباح ربع السنوية (الربع الثالث) خمسة مليارات درهم للربع الثالث على التوالي.

وعزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة الكلفة في عام 2023.

وأدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد، وإنجاز صفقات إقراض رئيسة للشركات من العملاء متعددي الجنسيات، إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 8%.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 44% ليصل إلى 32.7 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز، والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال.

كما ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 90 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4%، نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة. ونمت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 13% لتصل إلى 836 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023، في حين ارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 96% لتصل إلى 271 فلساً.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «حققت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني رقماً قياسياً بلغ 17.5 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة وقدراتها الرقمية البارزة».

وأضاف أن «الاقتصاد المزدهر، إلى جانب تركيزنا على تحقيق التميز في الخدمة من خلال طرح المنتجات والخدمات الجديدة، يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو». وتابع القاسم: «وسّعنا شبكة فروعنا لتشمل 13 فرعاً في السعودية، ما أسهم في زيادة الإقراض بنسبة 26%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، كما عززنا أنشطة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% في دولة الإمارات، ما يدعم هذا القطاع المهم الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد».

«الإمارات الإسلامي» يسجل أعلى ربح في 9 أشهر

حقق «الإمارات الإسلامي» أعلى ربح له على الإطلاق خلال تسعة أشهر، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وكانت الزيادة في الأرباح مدفوعة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول.

ونما الدخل للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 46%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 1.2 مليار درهم، ما شكل قوة دافعة لنمو الأرباح بنسبة 23%، لتصل إلى 435 مليون درهم.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 86 مليار درهم، فيما بلغت ودائع المتعاملين 61 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 7% عن نهاية عام 2022.

• الأرباح ربع السنوية تتخطى 5 مليارات درهم للربع الثالث على التوالي.