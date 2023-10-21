مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك الاتصالات الصيني

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم رن ديكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك "بنك أوف كوميونيكيشنز الصيني" (BOCOM)، أحد أكبر البنوك في الصين.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد في مركز دبي المالي العالمي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه دبي للقطاع المالي وما توفره من مقومات جذب لمجتمع المال والأعمال العالمي تتمثل في البنية التحتية عالمية المستوى والأطر التشريعية المرنة التي تضمن للمستثمرين البيئة المثالية لتنمية أعمالهم.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية القوية بين دولة الإمارات والصين ودعم الشراكة والتعاون المتناميين بين قطاعات المال والأعمال في دبي والصين. ويستعد بنك الاتصالات الصيني حالياً لتأسيس مكتب جديد له في مركز دبي المالي العالمي لتقديم خدمات مالية ومصرفية متنوعة وللاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في المنطقة.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل اللقاء برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك الاتصالات الصيني، مؤكدا : "حرص دبي على توسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات المالية والبنوك الرائدة في العالم وتوثيق وتطوير روابطها مع مجتمع المال والأعمال العالمي بإمداد مختلف مكوناته بكل المقومات المؤهلة للتميز، سعياً لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة، واستناداً إلى مجموعة من المعطيات التي تستند إلى التزام دبي القوي بتطوير نظام الأعمال الخاص بها، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية".

وقال سموه: "دبي حريصة على تعزيز مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار عبر شراكات متينة مع أبرز المؤسسات العالمية للاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الأسواق الأسرع نموا في المنطقة، استنادا إلى موقع دبي العالمي الرائد كوجهة عالمية للخدمات المالية ومركزا رائدا للمؤسسات المالية والبنوك العالمية بما تملكه من بنية تحتية وأطر تنظيمية متطورة، وصديقة للأعمال وداعمة للابتكار، ما جعلها قاعدة نموذجية للخدمات والمؤسسات المالية الساعية للتوسع خارج حدودها والوصول إلى اقتصادات ومراكز مالية جديدة".

وأضاف سموه: "من خلال الشراكات وتشجيع المؤسسات المالية الكبرى مثل بنك الاتصالات الصيني على العمل انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي، فإننا لا نهدف فحسب إلى تعزيز مكانة دبي في المشهد المالي العالمي، بل نهدف أيضا إلى المساهمة في توفير فرص استثنائية لنمو قطاع الخدمات والصناعات المالية العالمية".

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك الاتصالات الصيني، عن ثقته في الخدمات المالية المتميزة والفريدة التي توفرها دبي كمركز مالي عالمي رائد، مؤكداً أن دبي، بما تتمتع به من قدرات ومكانة متميزة كمركز رئيسي للخدمات المالية في المنطقة والعالم، تفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال لتنمية أعمالها وتوسيع نطاق خدماتها في المنطقة، ما يعزز فرص نجاحها وتحقيق النمو.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

يذكر أن بنك الاتصالات الصيني تأسس في عام 1908، وهو من بين أقدم أربعة بنوك في الصين، وهو أحد أكبر البنوك فيها من حيث إجمالي الأصول والقيمة السوقية. حصل البنك على الرخصة التجارية من مركز دبي المالي العالمي في أغسطس 2023، مما يمثل إنجازا مهما في التزامه بتوسيع وجوده في المنطقة. ومع إرث يمتد لأكثر من قرن من الزمان، يسعى البنك الصيني إلى تعزيز وجوده في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.

يقع مقر البنك الرئيسي في شنغهاي، بالصين، ويقدم الخدمات المصرفية الشخصية والحلول المصرفية الدولية للشركات. وارتفع صافي أرباح البنك في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 4.51% على أساس سنوي ليصل إلى 6.32 مليار دولار. يبلغ عدد موظفي البنك في جميع أنحاء العالم أكثر من 90.000 موظف ويدير ما يقرب من 250 فرعا في الصين و23 من الفروع المصرفية الخارجية و69 منفذا مصرفيا خارجيا في الأميركتين وآسيا وأستراليا وأوروبا.