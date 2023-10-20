«ديوا الرقمية» و«نداء» تطوّران خدمات الاتصال وإنترنت الأشياء

وقّعت «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، لتطوير خدمات متخصصة تتمثل في إنترنت الأشياء، والاتصال عبر الألياف الضوئية والخدمات السحابية وخدمات مراكز البيانات والخدمات السيبرانية.

ووقع المذكرة المدير التنفيذي لـ«نداء»، منصور بوعصيبة، ونائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، المهندس مروان سالم بن حيدر، وذلك على هامش معرض «جيتكس غلوبال» بحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق طلال بالهول الفلاسي، ومدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري.

وقال الطاير: «يهدف تعاوننا مع مؤسسة (نداء) إلى تعزيز قطاع الخدمات الرقمية عبر تلبية الاحتياجات المتنامية للمؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة لـ(ديوا الرقمية) لضمان مستقبل مستدام وأكثر ترابطاً».

من جانبه، قال بوعصيبة: «نلتزم في (نداء) بأعلى معايير السلامة والأمن السيبراني في العصر الرقمي الحديث، ونؤكد التزامنا بتطوير قطاع إنترنت الأشياء والاتصالات». وأضاف: «نهدف معاً إلى وضع معايير جديدة للسلامة والابتكار والموثوقية، وتوّلي زمام المبادرة نحو عصر جديد من الكفاءة والابتكار في مختلف القطاعات»، مشيراً إلى أن «هذا التحالف يحمل أهمية كبيرة في مهمتنا المتمثلة في تقديم حلول متطورة لحماية وخدمة متعاملينا».

بدوره، قال بن حيدر: «بينما نبدأ هذه المرحلة المهمة مع (نداء)، فإننا ملتزمون بتسخير تقنياتنا المشتركة لإطلاق الإمكانات الكاملة لخدماتنا الرقمية»، لافتاً إلى أن «هذا التعاون ليس مجرد شراكة فحسب، بل إنه يمثل التزاماً مشتركاً لتعزيز الابتكار وتقديم خدمات نوعية لمتعاملينا».