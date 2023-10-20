شركتان عالميتان تتوسعان إقليمياً عبر دبي

افتتحت شركة بيجين (BeiGene) العالمية المختصة في التكنولوجيا الحيوية، والمدرجة في بورصة «ناسداك»، مكتبها الجديد في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة «تيكوم» في دبي، ضمن توسع الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعمل «بيجين» منذ تأسيسها عام 2010 على تطوير الأدوية المبتكرة في جميع أنحاء العالم، حيث أسست أحد أكبر فرق أبحاث الأورام وأكثرها كفاءة في العالم، مع محفظة من الأصول يبلغ عددها 17 أصلاً معتمداً تم تطوير ثلاثة منها داخلياً، إضافة إلى خط إنتاج متقدم يركز على أمراض الدم والأورام الصلبة، مع إمكانية معالجة حتى نسبة 80% من حالات السرطان في العالم، حسب نوع الإصابة.

وقال رئيس تطوير الأسواق الجديدة في الشركة، يوري بيترين، إن «دبي التي تشتهر بكونها مركزاً للتجارة الإقليمية والدولية في دولة الإمارات، تعد الموقع المثالي لمكتبنا الأول في المنطقة».

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم» - مجمع دبي للعلوم، مروان عبدالعزيز جناحي، الحرص على توفير بيئة أعمال متكاملة للشركات في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية، بهدف تعزيز البحث والتطوير والابتكار، للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وبرنامج دبي للبحث والتطوير، ورؤية نحن الإمارات 2031.

وأعلنت شركة «سبرينكلر» المختصة في تطوير الحلول التقنية لإدارة تجربة العملاء، رسمياً، افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة «تيكوم».

وسيكون المكتب الجديد بمثابة المركز الرئيس لعمليات «سبرينكلر» في أسواقها الرئيسة للنمو ضمن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث سيقدم مجموعة متكاملة من الخدمات.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع التجاري، عمّار المالك، إن «مدينة دبي للإنترنت نجحت على مدى أكثر من عقدين من الزمن، في توفير البيئة الداعمة والمرنة لأهم صناع التكنولوجيا، وحرصت على مدّهم بكل مقومات النجاح لتمكين الشركات من مواصلة النمو، واستكمال مسيرة التحول الرقمي والابتكار انطلاقاً من دبي». بدوره قال النائب الأول لرئيس شركة «سبرينكلر» لأسواق النمو، هيثم الخطيب، إن «دبي تحرص دوماً على توفير بيئة العمل الداعمة للشركات العالمية الطامحة إلى توسيع نطاق عملياتها داخل المنطقة وخارجها».