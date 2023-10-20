دعم التوطين في مجال الخدمات السحابية المُدارة

دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن توقيع اتفاقية شراكة خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2023»، لتوسيع نطاق مركز التحكم السحابي ضمن الشبكة الإلكترونية الاتحادية، وذلك ضمن إطار مبادرة استراتيجية تستهدف تعزيز مسارات التوطين في الدولة. وتهدف الشراكة الجديدة بين الجانبين إلى الارتقاء بالمهارات التقنية للموظفين الإماراتيين العاملين في مركز التحكم السحابي، من خلال مسار وظيفي تقني واضح ضمن عمليات الخدمات السحابية المُدارة. وستسهم هذه المبادرة في زيادة عدد المواهب الإماراتية في مجال الخدمات السحابية المدارة، ودعم جهود التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل المستدام.

وتوفر البنية التحتية السحابية للشبكة الإلكترونية الاتحادية التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تماشياً مع أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، مجموعة مشتركة من موارد الحوسبة والتخزين الجاهزة حسب الطلب، والتي تتيح للجهات الحكومية الاتحادية الوصول إلى الشبكة الإلكترونية الاتحادية بكل سلاسة وراحة. وتمكّن هذه البنية التحتية الجهات الحكومية من تحسين جودة تقديم الخدمات للمتعاملين، وتسريع إطلاق خدمات جديدة، وتعزيز كفاءة الكُلفة في جميع جهات الحكومة الاتحادية.

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ماجد سلطان المسمار: «نسعى من خلال زيادة عدد الموظفين الإماراتيين المسؤولين عن الخدمات السحابية المُدارة في مركز التحكم السحابي ضمن الشبكة الإلكترونية الاتحادية إلى إنشاء قوة عاملة وطنية تتمتع بمهارات عالية تخولها إدارة الجوانب المهمة للبنية التحتية السحابية، بما يسهم في تعزيز قدراتنا الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن «شراكتنا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تعكس التزامنا المشترك بدعم أبناء الإمارات وتعزيز مسارات التوطين في الدولة بما يتوافق مع رؤيتنا الاستراتيجية لتمكين المواهب الإماراتية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات».