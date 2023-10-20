12.4 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» في 9 أشهر

حقق بنك أبوظبي الأول أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ صافي أرباحه 12.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 58%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (قبل احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي في 2022)، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 38% لتصل إلى 20.5 مليار درهم، ما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية الطموحة، في وقت ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 18.3%.

وأفاد البنك في بيان، أمس، أعلن خلاله عن نتائجه المالية الفصلية، بتسجيل صافي أرباح بلغ 4.3 مليارات درهم، خلال الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تصل إلى 46%، وهو الأعلى في تاريخ البنك حتى الآن، كما زادت الإيرادات بنسبة 27% إلى سبعة مليارات درهم.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، إن «تعزيز كفاءة الأعمال أدى إلى تحقيق المجموعة إنجازاً آخر خلال الربع الثالث من هذا العام، تمثل في وصول صافي الأرباح إلى 12.4 مليار درهم بارتفاع نسبته 58% منذ بداية العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، في حين تجاوزت الإيرادات التشغيلية 20 مليار درهم».

وأضافت: «لا شك أن تأكيد تصنيف البنك الائتماني عند (-AA) أو ما يعادله، والنتائج المالية وقوة السيولة، تُعدّ مؤشراً واضحاً على المركز المالي القوي لبنك أبوظبي الأول، والنمو المتواصل لأعماله في الأقسام كافة».