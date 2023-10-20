«إمباور» توزع أرباحاً نقدية بقيمة 425 مليون درهم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، المدرجة في سوق دبي المالي، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم (بواقع 0.0425 درهم لكل سهم تمثل 42.5% من رأسمال الشركة المدفوع) على المساهمين عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وبذلك تكون «إمباور» التزمت بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي، حيث سبق للمؤسسة ووزعت أرباحاً بقيمة 425 مليون درهم عن النصف الثاني لعام 2022 في أبريل 2023، وأتبعتها الآن توزيع 425 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، التي تم دفهعا في أكتوبر 2023.

وجاء قرار مجلس إدارة «إمباور»، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الواردة بنشرة الاكتتاب للطرح العام لأسهم المؤسسة، والتي تم الإفصاح عنها في 24 أكتوبر 2022، حيث تخطط المؤسسة بمواصلة توزيع الأرباح عن الفترة ما بين النصف الثاني من العام الجاري والنصف الأول من عام 2024، والتي سيتم دفعها خلال عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «التوزيعات تؤكد التزام المؤسسة بالوعود التي قطعتها للمستثمرين وللمساهمين في الحفاظ على أداء مهني ومالي مستدام، يعود بالفوائد عليهم وعلى اقتصاد دبي وسكانها وقطاعاتها الاقتصادية على اختلاف انشطتها وتنوّع أعمالها».

وأشار إلى أن أداء المؤسسة يعكس مدى قوتها وريادتها وقيادتها لصناعة تبريد المناطق، وتثبت في الوقت ذاته نجاح استراتيجيتها التي تركز على توفير حلول التبريد المستدامة، وزيادة كفاءة الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية.