إطلاق «التاكسي» الجوي الكهربائي في الدولة بحلول 2026

أعلنت شركة «آرتشر للطيران»، العاملة في تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، عن توقيع اتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتصبح إمارة أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية «المحطة الأولى لإطلاق أعمال الشركة على الصعيد الدولي»، كما أعلنت الشركة عن خططها لبدء عمليات «التاكسي» الجوي الكهربائي في أبوظبي.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأنه كجزء من هذه المبادرة الاستراتيجية، يخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم «آرتشر للطيران» بمجموعة من الحوافز التي ستمكن الشركة من تأسيس مقرها الدولي الأول ومرافقه التصنيعية، ضمن مجمع صناعة السيارات الذكية وذاتية القيادة «SAVI» الجديد في أبوظبي.

وجرى توقيع الاتفاقية بين كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «آرتشر للطيران»، حيث أكد الطرفان، إلى جانب العديد من المشاركين الآخرين في صناعة الطيران في المنطقة، بما في ذلك «فالكون للطيران» و«غال أمروك»، على دعم تلك المبادرة.

وتعمل «آرتشر للطيران» مع العديد من الشركاء الصناعيين في دولة الإمارات لدعم خططها الرامية لإطلاق عملياتها في الدولة بحلول عام 2026، حيث وقّعت الشركة مذكرات تفاهم مع شركة «فالكون للطيران» التي ستقوم بتشغيل «التاكسي» الجوي في إماراتي دبي وأبوظبي، إضافة إلى شركة «غال أمروك»، التي ستوفر خدمات الدعم والصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة لطائرة «آرتشر» (eVTOL).

ولاتزال شركة «آرتشر للطيران» تجري مناقشات مع العديد من الشركات الأخرى، إذ تخطط الشركة للإعلان عن مذكرات تفاهم إضافية، خلال فعاليات معرض دبي للطيران، التي تقام في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023، و«مؤتمر الطيران والوقود البديل»، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والهيئة العامة للطيران المدني في نوفمبر بدبي. وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «الهيئة زارت، أخيراً، المقر العالمي لشركة (آرتشر للطيران) في كاليفورنيا بالولايات المتحدة لتفقد طائرتها من طراز في (Midnight)، والتعرف إلى التقدم الذي أحرزته الشركة في عملية إصدار التراخيص اللازمة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية».

وأضاف: «نهدف في الهيئة العامة للطيران المدني إلى الموافقة على استخدام شركة (تاكسي آرتشر) الجوي وترخيصها في دولة الإمارات بمجرد اعتمادها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، ونتطلع للتعاون معها لجلب (التاكسي) الجوي الكهربائي إلى الدولة».

من جانبه، قال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، بدر سليم سلطان العلماء: «يُسعدنا العمل مع شركة (آرتشر للطيران) لاستضافة باكورة عملياتها الدولية في أبوظبي»، مشيراً إلى أن «إطلاق عمليات (التاكسي) الجوي الكهربائي في دولة الإمارات سيسهم في التخفيف من الازدحام وخفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق آلاف الوظائف في المنطقة على مدار العقد المقبل».

تمويل

نجحت شركة «آرتشر للطيران» في جمع أكثر من 1.1 مليار دولار من التمويل حتى الآن، بما في ذلك استثمارات من نخبة من الشركات الاستثمارية والرائدة في قطاع الطيران، مثل: «مبادلة كابيتال»، و«يونايتد إيرلاينز»، و«ستيلانتيس»، و«بوينغ».

• أبوظبي ستصبح المحطة الأولى لإطلاق أعمال «آرتشر للطيران».