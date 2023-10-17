«بصمة الوجه» لدفع تعرفة المواصلات العامة في دبي

طرحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حزمة من المشاريع والمبادرات التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس الافتراضي، في معرض جيتكس 2023، الذي انطلق أمس، في مركز دبي التجاري العالمي. وتعرض الهيئة في جناحها، البوابة الذكية التي تتيح دفع تعرفة استخدام المواصلات العامة باستخدام بصمة الوجه.

وتعتمد آلية عمل النظام على التسجيل وتعريف المستخدم، والتعرف إلى الوجه عبر الكاميرات، ثم تحليل الوجه بالصورة ثلاثية الأبعاد، ليتم تحويل الصورة إلى بيانات بيولوجية لمطابقاتها مع الصورة، ثم خصم المبلغ من الحساب.

وتسهم المبادرة في تحقيق التكامل بين خدمات المواصلات والأنظمة الأخرى، وسهولة وسرعة إنجاز المعاملات، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية للخدمات، والحد من المعاملات النقدية. من جانبه، قال مدير إدارة التحصيل الآلي بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، صلاح المرزوقي، إن الهيئة عرضت ضمن مشاركتها في معرض «جيتيكس 2023» إحدى المبادرات الجديدة ضمن استراتيجيتها بمواكبة التوجهات الحكومية المستقبلية برقمنة الخدمات، مشيراً إلى أن المستخدمين يتعاملون حالياً وفي السابق ببطاقة «نول» البلاستيكية للدفع، ولكن تحولنا مؤخراً إلى الديجيتال عن طريق الهواتف المحمولة بدءاً من هواتف هواوي وقريباً سنتحول إلى منصات أخرى مثل سامسونغ.

وأضاف المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»: «اليوم نعرض وسيلة جديدة وهي الدفع بدون استخدام بطاقات بلاستيكية بمجرد التعرف على بصمة الوجه لمرة واحدة لمستخدمي بطاقة نول، حيث يتم التعرف على بصمة وجه الشخص لمرة واحدة عبر مكاتب الهيئة، وبقدر الإمكان نخطط لكي يكون التحول من البطاقة لبصمة الوجه عبر عدة قنوات سواء عن طريق الأكشاك الذكية أو باقي القنوات التي سيتم الإعلان عنها، ثم يتم استخدامها للتعبئة أو استخدام شبكة النقل العام في الإمارة سواء كانت (مترو دبي، ترام دبي، الحافلات، مركبات الأجرة، النقل البحري)، مشيراً إلى أنه بمجرد التعرف إلى الوجه يتم ربطه مع البطاقة؛ فكل شخص له بطاقة معرفة في النظام، وبمجرد تعرف البوابة على الوجه يتم الخصم من رصيد الشخص أو إعادة التعبئة».

وتابع: «سيتم بدء العمل بتلك البوابات خلال الفترة من ستة أشهر إلى سنة، بعد التأكد من سرعة عملها بكفاءة»، مشيراً إلى أنه بعد التأكد من عملها بصورة كاملة ستتعاون الهيئة مع شركات خاصة لتطبيق نظام البوابات على نطاق واسع».

وأشار إلى أنه سيتم بدء التطبيق تدريجياً وليس كاستبدال كامل، حيث يتم البدء ببعض محطات المترو قليلة الكثافة لضمان إنجاح عملية التجربة، ثم تتم عملية الاستبدال على مراحل؛ إذ سيتم طرح نوعي البوابات (التقليدية والمستحدثة) ببعض المحطات، مؤكداً أن الخدمة السابقة ستستمر كدعم للبوابات الجديدة، بحيث يكون متاحاً لكل متعامل أن يختار آلية السداد سواء بالبطاقة أو ببصمة الوجه.

ولفت المرزوقي إلى أن كل متعامل عليه التحول من البطاقة العادية غير المُعرفة إلى البطاقات المعرفة، وهو ما يتم في المرحلة الحالية، ليتمكن من استخدام بوابات «بصمة الوجه».

«طرق دبي»:

بدء العمل بـ«بوابات الدفع الذكية» تدريجياً خلال 6 أشهر.