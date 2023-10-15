مكتوم بن محمد: التحول الرقمي يضيف 100 مليار درهم سنوياً لاقتصاد دبي

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، «إكسباند نورث ستار 2023»، أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم، والذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر في «دبي هاربر».

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «معرض (إكسباند نورث ستار 2023) يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دبي، وتعزيز تنافسيتنا في السوق العالمية واقتصاد المستقبل».

وقال سموه: «واثقون في قدرة كوادرنا الوطنية المؤهلة على دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لرأس المال الرقمي العالمي، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».

وتابع سموه: «الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية في تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، والمعرض يدعم مساعينا في توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً يضيفها لاقتصاد دبي، وبما يرسخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية».

وقال سموه في تغريدة على موقع «إكس» أمس: «افتتحت في (دبي هاربر) وبتنظيم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، معرض (إكسباند نورث ستار 2023)، أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم بمشاركة 1800 شركة ناشئة و250 متحدثاً، والذي يعد الخيار الأوّل للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات وجمع التمويل والتمويل المشترك، ويستقطب أكثر من 1000 مستثمر يديرون أصولاً بقيمة تصل إلى تريليون دولار، ويسهم في تعريف الشركات الرقمية العالمية الرائدة بالمزايا التنافسية التي توفرها دبي ودولة الإمارات في ظل التحوّل نحو اقتصادٍ رقمي».

وعقب الافتتاح، قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة في أجنحة المعرض رافقه خلالها وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، ورئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال المري، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أحمد بن بيات، ونائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه.

واطلع سموه على أبرز الشركات المشاركة في المعرض والتي تزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، فيما يستقطب أكثر من 1000 مستثمر من مختلف دول العالم.

واستمع سموه من سعيد القرقاوي، إلى شرح حول المعرض الذي يدعم مساعي دبي في التحول إلى واحدة من أكثر المراكز الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

ويشارك في «إكسباند نورث ستار» 250 متحدثاً من رواد القطاعات الرقمية في المنطقة والعالم، حيث يعرفون رواد الأعمال إلى المزايا التنافسية وفرص النمو التي يحملها الاقتصاد الرقمي، وكيفية تعزيز وتمكين الشراكات التجارية الهادفة إلى إثراء مسيرة التنمية والتطوير ودفعها نحو آفاق أوسع لتعزيز الجاهزية للمستقبل وتحسين جودة حياة المجتمعات.

ويعمل «إكسباند نورث ستار 2023»، الذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة حول العالم، على تحفيز التواصل بين القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرعات الأعمال من جهة، وأبرز خبراء القطاع والمبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة في العالم، من جهة أخرى. ويعتبر المعرض الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وجمع التمويل.

ويعد «إكسباند نورث ستار 2023» المنصة الأمثل لتحقيق تأثير حقيقي في عالم الأعمال، حيث يسهم في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الأكثر جاذبية في العالم.

وقال سعيد القرقاوي إن معرض ومؤتمر «إكسباند نورث ستار» يسهم في توسيع نطاق حضور الشركات الناشئة واستقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي، كما أنه يدعم مسيرة تحول دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وذلك بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى تحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية بحلول العام 2033.

ويقدم المؤتمر العالمي للمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا إحدى فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، رؤى فريدة من قبل أفضل مهندسي التكنولوجيا وعلماء البيانات في العالم، فيما يشارك في معرض «اثنين الذكاء الاصطناعي»، أكثر من 400 شركة ناشئة سريعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، تستعرض عدداً من حلولها المبتكرة في مختلف التطبيقات والصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويشهد معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، إطلاق عدد من المبادرات الجديدة منها «إنديا سنترال» الذي يعد أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند، حيث يشهد مشاركة 300 شركة ناشئة هندية، و«آسيا فاست 100 وأفريكا فاست 100»، أكبر معارض الحدث والذي سيجمع تحت مظلته 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الإفريقية والآسيوية على مدار يوم كامل حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل، فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

وتشمل فعاليات المعرض، فعالية «رواد الأعمال الإماراتيين» (Emaratipreneur Inc)، وهي منصة مثالية للتواصل والتعارف والتطوير، مصممة حصرياً لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الإماراتيين. وستضم الفعالية منطقة عرض هي الأولى من نوعها للمبتكرين الشباب الموهوبين الإماراتيين والشركات الناشئة الذين سيتمتعون بأجنحة عرض خاصة. كما تشمل الفعالية «مجلس رواد الأعمال الإماراتيين»، الذي سيضم حلقات نقاش جماعية، تسلط الضوء على تمكين الجيل المقبل من الشركات الناشئة والشركات المليارية ورواد الأعمال المشهورين عالمياً من الشباب الإماراتي.

وتضم فعاليات المؤتمر «تحدي سوبرنوفا»، وهو مسابقة للعروض التقديمية الشهيرة والأكبر في العالم بجائزة قدرها 200

ألف دولار أميركي، كما تسعى فعالية «فينتك سيرج» إلى ربط شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة مع المؤسسات المالية والمستثمرين والجهات التنظيمية والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستضيف المعرض قمة «مستقبل البلوك تشين»، الحدث الأهم والأضخم لتقنية البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومعرض «ماركتنغ مينيا»، للتسويق والتكنولوجيا الإبداعية الأكبر في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا الذي يجمع أبرز لاعبي التكنولوجيا بهدف إرساء معايير جديدة بمجالات التسويق والاتصالات وتجربة العملاء على مستوى العالم.

وتستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عبر جناحها في المعرض، عدداً من مبادراتها الرائدة الهادفة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد الإمارة وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة ومنها «منصة دعم وجذب الشركات» التي تهدف إلى تبسيط مجموعة من عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة، حيث تحظى المنصة بوجود 11 شريكاً استراتيجياً حالياً.

كما تستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الدليل الإرشادي «ابدأ عملك في مدينةٍ نابضة: دليل رواد الأعمال لتأسيس الأعمال في دبي» الذي يستهدف مساعدة رواد الأعمال الرقمية في التغلب على تحديات تأسيس الأعمال بدبي.

«انطلق في دبي»

تلقي غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الضوء على برنامج «انطلق في دبي Launchpad Dubai»، الذي يوفر لشركات التكنولوجيا العالمية والمحلية ومنها الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو والشركات المليارية، الفرصة لتأسيس نشاطها في دبي من خلال نافذة واحدة توفر لها خدمات أساسية مثل التأشيرات والمصارف والسكن وخدمات التوظيف.

الاقتصاد الرقمي

يشكل الاقتصاد الرقمي محوراً رئيساً ضمن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد دبي، حيث يدشن مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو اقتصاد الإمارة القائم على الابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، والتي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة مركزاً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.

النائب الأول لحاكم دبي:

واثقون في قدرة كوادرنا الوطنية على دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لرأس المال الرقمي العالمي.

الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية في تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

• تريليون دولار قيمة أصول يديرها أكثر من 1000 مستثمر يستقطبهم المعرض.