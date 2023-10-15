​مكتوم بن محمد يفتتح معرض "إكسباند نورث ستار 2023"

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في "دبي هاربر" وبتنظيم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، معرض "إكسباند نورث ستار 2023" أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم بمشاركة 1800 شركة ناشئة و250 متحدثاً.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "افتتحت في "دبي هاربر" وبتنظيم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، معرض "إكسباند نورث ستار 2023" أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم بمشاركة 1800 شركة ناشئة و250 متحدثاً، والذي يعد الخيار الأوّل للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات وجمع التمويل والتمويل المشترك، ويستقطب أكثر من 1000 مستثمر يديرون أصولاً بقيمة تصل إلى تريليون دولار، ويسهم في تعريف الشركات الرقمية العالمية الرائدة بالمزايا التنافسية التي توفرها دبي ودولة الإمارات في ظل التحوّل نحو اقتصادٍ رقمي".

وتابع سموه قائلا: "برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهمّة كوادرنا الوطنيّة نستمر في دفع عجلة النمو لاقتصادنا الرقمي لتوليد قيمة اقتصادية جديدة تضيف ما يقدّر بـ 100 مليار درهم سنوياً لاقتصاد دبي، لتصبح دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية".