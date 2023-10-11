«كامبس دبي» يطلق برنامجاً لتعــزيز جاهـزيـة الشركات ورفدها بقدرات الذكاء الاصطناعي

أعلن «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، إطلاق برنامج تحول الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج مُسرّع قابل للتخصيص بدرجة عالية، سيساعد الشركات من مختلف القطاعات على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستفتح أمامها آفاقاً جديدةً. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز تنافسية دبي عالمياً بمجال رعاية المواهب والابتكار، مع مواصلة دعم النمو الاقتصادي للإمارة.

ويركز البرنامج على دعم جميع أنواع الشركات عبر مختلف القطاعات، عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، وذلك من خلال تعريف مديريها التنفيذيين بالتوجهات القطاعية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة من شأنها مساعدة مؤسساتهم على ترسيخ مكانتها في صدارة المنافسة. كما سيعمل البرنامج على تسهيل الشراكات مع الشركات الناشئة ذات الصلة، وغيرها من الشركات العملاقة لتسريع عملية إنشاء المفاهيم المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإثباتها واعتمادها داخلياً.

وسيستفيد برنامج تحول الذكاء الاصطناعي من المنظومة المتكاملة والحالية لمركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والمشهد التكنولوجي العام في دبي، لتقديم حلول عملية وملائمة لجميع الشركات المشاركة. وستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من مختبر الابتكار المؤسسي الحديث، والذي سيوفر وصولاً إلى خبراء التكنولوجيا والبنية التحتية عالية الجودة، بما في ذلك مرافق اختبار تشمل مرحلة إنشاء المفاهيم ومرحلة اختبار النماذج الأولية ضمن مرحلة تقييم مستوى الجاهزية التكنولوجية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز نجاح الشركات الناشئة، من خلال تسهيل اعتماد تقنياتها عبر دعم إبرام شراكات استراتيجية مع شركاء المنظومة البيئية، وتسهيل وصولها إلى حلول التراخيص وحلول تنظيمية. وسيساعد «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، على حفز تدفق الصفقات والشراكات، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات الرائدة والشركات الناشئة الصاعدة دعماً لترسيخ ثقافة التقدم التكنولوجي.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: «نتطلع إلى مساعدة الشركات على تبسيط وتوسيع نطاق أعمالها من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وستدعم خبرتنا تعزيز مستويات نمو الأعمال عبر مختلف القطاعات واستقطاب رواد الأعمال والمديرين التنفيذيين ذوي الفكر الاستشرافي إلى المنطقة. كما أننا نلتزم استقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، والتي ستسهم في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة الأعمال المفضلة لصناع ورواد التكنولوجيا».

كما يأتي الإعلان عن إطلاق برنامج تحول الذكاء الاصطناعي، عقب الإعلان عن إنشاء «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» الموجود ضمن «إنوفيشن وَن»، والذي يتميز ببنية تحتية مادية ورقمية ومرافق بحث وتطوير، بالإضافة إلى مساحات عمل مشتركة تعزز روح التعاون، بهدف جذب وبناء وتوسيع نطاق شركات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وبدأ المركز بالفعل في منح تراخيص الذكاء الاصطناعي والويب 3، لدعم وتمكين عدد من الأنشطة، تشمل خدمات تقنية دفتر الأستاذ الموزّع، والاستشارات والبحوث المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير التكنولوجي، وخدمات الشبكات العامة من خلال مركز دبي المالي العالمي.