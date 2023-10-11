محمد بن راشد: الشراكة النموذجية بين دبي ومجتمع الأعمال تعكس أولويات نهجها ومكانتها محركاً اقتصادياً عالمياً

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشراكة المثمرة والمتينة التي تجمع دبي ومجتمع الأعمال والاستثمار، من شركات وطنية ومستثمرين ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً سموه أن «هذه الشراكة النموذجية تعكس أولويات النهج الاقتصادي لدبي الذي ترجمته أجندتها الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة، انطلاقاً من أهداف طموحة لترسيخ مكانتها محركاً اقتصادياً عالمياً رئيساً، وعاصمة للتجارة والاستثمارات العالمية، ومحوراً رئيساً لاستقطاب الشركات العالمية الباحثة عن فرص النمو والازدهار من حول العالم».

جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عدداً من رجال الأعمال والدبلوماسيين، وذلك في قصر زعبيل بدبي، في إطار المجلس الأسبوعي لسموه.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دبي على استحداث مزيد من المقومات التي تكفل تحقيق نموذج متميز وراسخ لتكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص الذي يشكل أحد دعائم الازدهار الذي حققته دبي في مختلف القطاعات التنموية، بهدف الإسهام في إيجاد مستقبل أفضل للجميع، في ضوء التزام دبي بتوفير البيئة الداعمة للاستثمار والأعمال المستندة إلى أعلى مستويات الأمان والشفافية بأطر تشريعية واضحة وهياكل تنظيمية مدروسة بعناية، وفق أرقى المعايير العالمية لتحافظ على جاذبيتها بين أهم مراكز الاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم.

وقال سموه إن «دبي ستواصل العمل على تعزيز مكانتها بيئة استثمارية عالمية نموذجية استناداً إلى قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة ومميزات رئيسة في مقدمتها الشراكة الفاعلة مع صناع المستقبل حول العالم، والأطر التشريعية المرنة، وتقديم قيمة مضافة حقيقية، إلى جانب مجموعة من الضمانات التي تكفل ثقة المستثمرين وتطلعاتهم لتحقيق النجاح لمشروعاتهم وأعمالهم، بما يضمن أيضاً مستقبل أكثر ازدهاراً للاستثمار في دبي، وتحقيق طموحاتها الريادية العالمية في كل القطاعات».

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وعدد من الشيوخ.