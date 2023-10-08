«ميبا»: حجوزات مكثفة للطيران الخاص ورجال الأعمال إلى دبي

أفاد اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، بأن شركات الطيران الخاص ورجال الأعمال تتلقى حجوزات مكثفة على رحلاتها إلى دبي خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتزامن مع الطلب السياحي الموسمي، فضلاً عن معارض وأحداث كبرى، مثل معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ «كوب 28».

وأكد «ميبا»، لـ«الإمارات اليوم»، أن الطلب القوي للطيران الخاص ورجال الأعمال على دبي متواصل طوال العام، كونها مركزاً مالياً عالمياً، ووجهة سياحية تستقطب الملايين كل عام، كما شهدت خلال السنوات الأخيرة تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال مع انتقال المزيد من الأثرياء للعيش في الإمارة.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، علي انقبي، إن «شركات الطيران الخاص ورجال الأعمال تتلقى حجوزات مكثفة على رحلاتها إلى دبي خلال الفترة القريبة المقبلة»، مشيراً إلى معدلات طلب عالية على الإمارة، بالتزامن مع الطلب السياحي الموسمي، فضلاً عن معارض وأحداث كبرى، مثل معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ (كوب 28).

وذكر النقبي، الذي يتولى أيضاً منصب رئيس المجلس العالمي لطيران رجال الأعمال (إيباك)، أن «الطلب القوي على الحجوزات مستمر أيضاً خلال موسم الأعياد ومناسبة رأس السنة الميلادية، مع تزايد الإقبال السياحي إلى دبي»، مشيراً إلى أن قطاع الطيران الخاص ورجال الأعمال في المنطقة شهد مستويات نمو قوية بعد الجائحة، وتقود دولة الإمارات هذه الحركة لما توفره من بيئة جاذبة وآمنة وبنية تحتية قوية لقطاع الأعمال.

وأوضح النقبي، أن «الطلب القوي للطيران الخاص ورجال الأعمال على دبي، متواصل طوال العام، ولا يقتصر على فترة محددة»، مشيراً إلى أن «الإمارة مركز مالي عالمي ووجهة سياحية تستقطب الملايين كل عام، كما شهدت خلال السنوات الأخيرة، وبعد الجائحة، تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال، مع انتقال المزيد من الأثرياء للعيش في الإمارة، ما عزز الطلب على رحلات الطيران الخاص»، لافتاً إلى أن «التدفق القوي للثروات العالمية يزيد جاذبية دبي مركزاً لطيران رجال الأعمال».

وبيّن أن «شركات الطيران المحلية والإقليمية والدولية أيضاً لديها سجل حجوزات قوي إلى دبي خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري»، متوقعاً أن يشهد حركة الطيران الخاص نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري مقارنة بعام 2022، على الرغم من النمو الكبير الذي تحقق العام الماضي، لافتاً إلى أن الحركة التجارية والاقتصادية النشطة في دبي تدعم معدلات النمو.

وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من 4000 حركة لرحلات الطيران الخاص إلى دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وتشير التوقعات إلى أن الحركة ستصل إلى نحو 18 ألف حركة خلال العام الجاري ككل، لافتاً إلى أن معدلات النمو القوية هذه تصل إلى ضعف المعدلات العالمية خلال الفترة الحالية.

وبيّن أن «حركة الطيران الخاص في الإمارات تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، وسجلت نمواً في عام 2022، ونتوقع في ضوء مؤشر الحجوزات أن نواصل وتيرة النمو خلال العام الجاري»، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات متمثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، واصلت العمل خلال السنوات الماضية على تحسين وتهيئة البيئة التشريعية التي تلبي متطلبات عمل شركات الطيران الخاص، وتدعم استمرارية نموها».

وذكر أنه، على سبيل المثال، سجلت دولة الإمارات أعلى طلب على خدمات الطائرات الخاصة المستأجرة، من حيث الإيرادات في عام 2021، ومن المتوقع أن تشهد سوق الطائرات الخاصة في الإمارات تضاعفاً لناحية عدد الطائرات بحلول عام 2025، ليصل عددها إلى 250 طائرة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لسوق الشرق الأوسط، فقد كانت في طليعة الأسواق العالمية التي شهدت هذه الزيادة العالمية في الطلب على طيران رجال الأعمال والطيران الخاص.

ولفت إلى أن التوقعات لحركة الطيران الخاص في دولة الإمارات قوية للغاية خلال السنوات المقبلة، في ظل التسهيلات والاستثمارات الخاصة بقطاع النقل الجوي عموماً، وأيضاً قوة الحركة الاقتصادية وازدهارها، فضلاً عن البنية التحتية والتشريعية التي توفرها السوق المحلية لنمو وتأسيس الأعمال.

• سوق الطائرات الخاصة في الإمارات من المتوقع أن تتضاعف لناحية عدد الطائرات بحلول 2025، ليصل عددها إلى 250 طائرة.

• التدفق القوي للثروات العالمية يزيد جاذبية دبي مركزاً لطيران رجال الأعمال، مع انتقال المزيد من الأثرياء للعيش في الإمارة.