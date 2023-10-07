«دبي الجنوب للعقارات» تنجز «فلل النبض» قبل الموعد المحدد

أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات، أمس، الانتهاء من مشروع «فلل النبض» الذي يمتاز بموقع استراتيجي ضمن المنطقة السكنية في «دبي الجنوب»، مشيرة إلى إقبال المستثمرين على شراء جميع وحداته البالغ عددها 342 فيلا.

وذكرت الشركة في بيان أمس، أن المشروع الواقع على امتداد «شارع إكسبو»، والذي أنجز قبل الموعد المحدد، يضم وحدات «تاون هاوس» واسعة مكونة من غرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى فلل شبه مستقلة من أربع غرف، حيث تأتي كل واحدة منها مجهزة بمطبخ مغلق وحديقة خاصة.

وأكدت أنها تعمل على تعزيز المنطقة السكنية بالمرافق المريحة والملائمة لمستأجريها، لافتة إلى أن مشروع «فلل النبض» يتضمن حدائق عامة وملاعب رياضية، ومحال تجارية و«هايبرماركت» تبلغ مساحته 50 ألف قدم مربعة، تم افتتاحه في مارس 2023، علاوة على مسجد ومحطة بترول، وخط عام للحافلات يربط المنطقة بمحطة «مترو إكسبو».