«ديوا» توقع اتفاقيتين مع «أكوا باور» لتشغيل «مجمع حصيان»

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مع شركة «أكوا باور» السعودية، اتفاقيتي «المساهمين» و«شراء المياه» لمدة 30 عاماً للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة الشمسية وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

أفادت «ديوا» في بيان، اليوم، بأن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة «أكوا باور»، وقعا الاتفاقية بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وكانت الهيئة أعلنت في أغسطس الماضي، عن اختيار شركة «أكوا باور» (المتناقص الأفضل) لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3.357 مليارات درهم.

وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 252 ألفا و300 متر مربع، حيث يعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وسترتفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة للهيئة إلى 670 مليون غالون يومياً عام 2027 مع إنجاز مراحل المشروع كافة.

وقال الطاير، إن «الهيئة اتجهت لتطوير محطات إنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر كونها تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير الومضي متعدد المراحل، مما يجعلها خيارا أكثر استدامة لتحلية المياه». وأضاف: «بحلول عام 2030، نهدف إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة».