«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دوسلدورف

استأنفت «الاتحاد للطيران»، رحلاتها المباشرة إلى مطار دوسلدورف الدولي في ألمانيا عبر إطلاق أول رحلة افتتاحية، الخميس الماضي، لتنضم دوسلدورف إلى ميونخ وفرانكفورت وتصبح الوجهة الثالثة لـ«الاتحاد للطيران» في ألمانيا. ويأتي استئناف حركة الطيران تعزيزاً للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وألمانيا (شمال الراين وستفاليا). ويفتح الاتصال الجديد مسارات واعدة أمام المشروعات السياحية والتجارية بين البلدين. وبموجب التعاون ستنطلق ثلاث رحلات أسبوعية لإعادة تشغيل الجسر بين أبوظبي ودوسلدورف.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في «الاتحاد للطيران»، فرانك ماير، إن «إعادة الربط بين أبوظبي ودوسلدورف سيسهم في تبادل الخبرات والثقافات».