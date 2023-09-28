«أيميا باور» تبني محطة للطاقة الشمسية في تونس بـ 316.5 مليون درهم

تمكنت شركة «أيميا باور» الإماراتية، من تحقيق إغلاق مالي ناجح تبلغ قيمته 86 مليون دولار (316.5 مليون درهم)، بهدف إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في مدينة القيروان التونسية بقدرة تصل إلى 120 ميغاواط، لتعزيز تطور البلاد نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وكانت الحكومة التونسية منحت «أيميا باور»، خلال الربع الأول من العام الماضي، عقداً لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة القيروان، وفق نظام البناء والتشغيل والتملك «BOO» لإنتاج 120 ميغاواط من الكهرباء، كما وقعت اتفاقاً آخر لشراء إنتاج المحطة من الكهرباء خلال الـ20 عاماً المقبلة.

وستقوم شركة القيروان للطاقة المملوكة بالكامل لشركة «أيميا باور»، وتتخذ من مدينة متبسطة بولاية القيروان مقراً لها، بتولي عمليات بناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة تلك، فيما سيتم تمويل المشروع من مؤسسة التمويل الدولية، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية ووكالة تمويل المشاريع الصغيرة.

ومن المتوقع أن توفر المحطة طاقة نظيفة لنحو 43 ألف أسرة تونسية، كما أنها ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بنحو117 ألف طن متري سنوياً.

يشار إلى أن شركة «أيميا باور» الإماراتية التي تأسست عام 2016، تعمل على توسيع استثماراتها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.