«أدنوك للتوزيع» تقر توزيع 1.285 مليار درهم أرباحاً نقدية

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم، أي ما يعادل 10.285 فلوس للسهم عن النصف الأول من العام الجاري، حيث سيكون تاريخ الثالث من أكتوبر 2023 هو آخر يوم لشراء الأسهم لاستحقاق الأرباح المرحلية.

وأفادت الشركة في بيان، بأن هذه الدفعة، تعد الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2023، التي من المتوقع أن تبلغ على الأقل 2.57 مليار درهم، أي ما يعادل 20.57 فلساً للسهم، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح.

وذكرت أن من المتوقع دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح العام الجاري في أبريل 2024، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين، موضحة أن توزيعات أرباح عام 2023، تقدم عائداً سنوياً بنسبة 5.4% (بناء على سعر 3.80 دراهم للسهم كما في 25 سبتمبر 2023).

وتنص سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح لعام 2024 وما يليه، على توزيع أرباح نقدية بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة والثقة بآفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، ما سيعزز فرص النمو وقدرة الشركة على تحقيق عائدات نقدية مستقرة لمساهميها.

ومنذ الطرح العام الأولي في عام 2017، حققت «أدنوك للتوزيع» عائدات مجزية للمساهمين، من خلال سياستها لتوزيع الأرباح التصاعدية التي شهدت منذ الطرح العام الأولي توزيع أرباح إجمالية بلغت 13.6 مليار درهم، بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن «الشركة تواصل تحقيق عائدات مجزية لمساهميها، مدعومة بالتركيز على استراتيجيتنا للنمو الذكي، وتعزيز تنافسية أعمالنا، وتحقيق قيمة إضافية، من خلال تحسين كفاءة الأعمال لنصبح الوجهة المفضلة للعملاء، كما أن الميزانية العمومية القوية للشركة وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية ثابتة وقوية يدعمان التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو المستقبلي، ما يعود بالمزيد من الأرباح على المساهمين».

وأضاف: «سنواصل جهودنا الاستباقية لتلبية جميع احتياجات العملاء، واستكشاف فرص نمو جديدة تعززنا مكانة (أدنوك للتوزيع) الرائدة، وسنعمل أيضاً على تعزيز زخم النمو الحالي، وتحقيق المزيد من العائدات المجزية للمساهمين، بالتركيز على كسب ثقة العملاء، والتزامنا استدامة نمو الأرباح».