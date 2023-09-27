ناقلات وطنية: زيادة الرحلات والطائرات ووجهات جديدة لتلبية الطلب على السفر للإمارات

قالت ناقلات وطنية لـ«الإمارات اليوم»: «إنها تستعد لمواجهة الزيادة في الطلب على السفر إلى الإمارات، خلال الربع الرابع من العام الجاري، عبر زيادة الرحلات الجوية وإدخال مزيد من الطائرات إلى الخدمة، وإضافة وجهات جديدة، وزيادة السعة المقعدية للطائرات».

وأوضحت أن «سجلات الحجوزات لديها تشير إلى نمو الطلب على السفر للإمارات، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة»، مشيرة إلى أنه نتيجة للفعاليات المختلفة، مثل المؤتمرات الكبرى والأحداث الرياضية والترفيهية التي تقام في الإمارات، فإن الأشهر المقبلة ستشهد تدفقاً للزوّار بقصد السياحة والاستمتاع بالمرافق الترفيهية العائلية، متوقعة أن يزداد الطلب على السفر إلى دبي ودولة الإمارات من مختلف دول العالم، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن «(الناقلة) ستعيد مزيداً من طائرات (الإيرباص A380) إلى الخدمة، خصوصاً تلك التي يجري حالياً تحديث مقصوراتها الداخلية، ما يضيف مزيداً من السعة المقعدية إلى مختلف الخطوط لخدمة الزيادة في الطلب خلال موسم الفعاليات والأعياد، الذي يبلغ ذروته في الربع الرابع من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «(طيران الإمارات) تشغّل الآن جميع طائراتها (البوينغ 777)، و90 طائرة (A380)، من أصل 116 طائرة من هذا الطراز العملاق».

وأضاف كاظم أن «الرحلات على معظم الخطوط تسجل حالياً نسب إشغال عالية، كما تشير سجلات الحجز لدينا إلى نمو في الطلب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة»، لافتاً إلى أن «طيران الإمارات» سجلت في السنة المالية (2022-2023) ملاءة مقاعد بنسبة 79.5%، مقابل 58.6% في السنة المالية التي سبقتها، متوقعاً ألا تقل النسبة هذا العام عن السنة المالية الماضية.

ورداً على سؤال حول عما إذا كانت «الناقلة» تتوقع تنامياً في الطلب على السفر من بعض الوجهات، خلال الربع الرابع من العام الجاري، قال كاظم: «إنه إضافة إلى الفعاليات المختلفة، مثل المؤتمرات الكبرى والأحداث الرياضية والترفيهية التي تقام في الدولة، فإن الأشهر المقبلة تشهد عادة تدفقاً للزوّار بقصد السياحة والاستمتاع بالمرافق الترفيهية العائلية، ونتوقع أن يزداد الطلب على السفر إلى دبي ودولة الإمارات من مختلف دول العالم، خصوصاً من أوروبا والأميركتين ودول غرب آسيا والمنطقة العربية».

وأضاف أنه «بالنسبة إلى المسافرين من الدولة، فإننا نتوقع نمواً في الطلب على السفر إلى الوجهات الشتوية في أوروبا، وكذلك سفر العائلات لقضاء فترة الأعياد في بلدانهم».

وعما إذا كانت «طيران الإمارات» تتوقع تسيير رحلات إضافية إلى بعض الوجهات، أو إضافة وجهات جديدة، أو زيادة السعة المقعدية إلى أسواق محددة، أوضح كاظم أن «(طيران الإمارات) تعمل على زيادة عدد الرحلات إلى الوجهات التي يزداد الطلب على السفر منها أو إليها، وتنشر مزيداً من الطائرات، أو ترفع السعة المقعدية باستخدام طائرات أكبر»، مشيراً إلى أنه «تم تشغيل ثلاث رحلات إضافية إلى الرياض لخدمة الطلب الكثيف خلال عطلة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وستعلن (طيران الإمارات) عن مزيد من الرحلات إلى مختلف الوجهات لاحقاً حسب الحاجة، كما يمكننا رفع السعة المقعدية إلى مزيد من الوجهات بفضل علاقة (الرمز المشترك) مع (فلاي دبي)، ما يوفر مزيداً من الخيارات للمسافرين».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، «إننا نتوقع استمرار الزخم والطلب الكبيرين على السفر طوال العام الجاري، حيث باتت دبي والإمارات وجهة جاذبة، ليست فقط للسياحة، ولكن للعمل والعيش».

وأضاف الغيث أن «(فلاي دبي) افتتحت هذا العام أكثر من 20 وجهة جديدة، وأعلنت، أخيراً، عن إطلاق رحلات يومية إلى ثلاث وجهات جديدة وهي: القاهرة التي ستبدأ اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل، وبوزنان وجهة (فلاي دبي) الثالثة في بولندا في 29 أكتوبر، ومن المقرر أن تنضم مومباسا إلى شبكة الناقلة اعتباراً من 17 يناير المقبل، إضافة إلى بينانغ ولانكاوي في ماليزيا اعتباراً من 10 فبراير المقبل، وهي وجهات من المتوقع أن تحظى بإقبال كبير من المسافرين».

ونوّه إلى أن «النمو في عملياتنا يتطلب أيضاً التوسع في استقطاب مزيد من الكوادر البشرية المؤهلة، حيث انضم أكثر من 800 موظف إلى (فلاي دبي) منذ بداية العام الجاري».

من جانبه، قال متحدث رسمي باسم شركة «العربية للطيران»: «إن الأحداث الرئيسة التي تستضيفها الإمارات في الربع الأخير من العام الجاري، إضافة إلى النمو القوي في قطاع السياحة الذي تشهده الدولة، سيسهمان في تعزيز نمو قطاع الطيران»، مشيراً إلى أن «قطاع الطيران الاقتصادي شهد نمواً سريعاً على مستوى العالم خلال السنتين الماضيتين».

وأضاف أن «(العربية للطيران) ستواصل تدشين وجهات جديدة، وإضافة مزيد من الرحلات إلى الوجهات الحالية خلال الفترة المقبلة، بالاعتماد على معايير تشمل حركة المسافرين وحجم الطلب والجدوى التجارية».

وشدد المتحدث على أهمية تعزيز استراتيجية النمو التي تتبعها الشركة، عبر مختلف مراكز عملياتها، مع الاستمرار في توفير مزيد من خيارات القيمة المضافة، مشيراً إلى التزام الشركة بتزويد المسافرين بخدمات سفر جوي عالية الجودة وتنافسية من حيث الكلفة، عبر شبكة وجهاتها.

وكان المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، قد صرّح لـ«الإمارات اليوم»، أخيراً، أن «المؤشرات الراهنة تشير إلى أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد مستويات قياسية في أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، ومن المتوقع أن تتجاوز أعداد المسافرين المستويات المسجلة في فترة ما قبل الجائحة».

وأضاف السويدي أن «المؤشرات تشير إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة من المتوقع أن يرتفع في الربع الأخير إلى 32 مليون مسافر تقريباً، وأن يلامس عدد المسافرين حاجز الـ130 مليون مسافر».