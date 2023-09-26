«الصناعة» تبدأ التطبيق الإلزامي للهوية الرقمية

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن بدء التطبيق الإلزامي للهوية الرقمية (UAEPass) للمتعاملين والشركات مع أنظمة وخدمات الصناعة والمواصفات والمطابقة والاعتماد الوطني، وذلك للحصول على هذه الخدمات بشكل حصري من خلال الهوية الرقمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي، بما يسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد مدير إدارة سعادة المتعاملين في الوزارة، حميد حسن الشامسي، استجابة متعاملي الوزارة للتسجيل باستخدام الهوية الرقمية (UAEPass) بشكل لافت خلال الفترة التجريبية، حيث مثل هذا الإجراء خطوة استباقية مهمة لتعزيز وكفاءة وفاعلية تحسين تجربة المتعاملين، وتسهيل حصولهم على الخدمات بشكل أكثر مرونة، بما ينعكس على أداء ونمو القطاع الصناعي في الدولة، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق الوصول الإلكتروني المرن لخدمات الوزارة، ما يعزز من جهود التنافسية والاستدامة.

وقال إن عدد الشركات المسجلة والمنضمة إلى «UAEPass» بلغ 16 ألفاً و574 شركة، وهي زيادة مهمة تعكس حرص متعاملي الوزارة على التعاون مع الوزارة من خلال تفهمهم لأهمية التسجيل والانضمام للهوية الرقمية، والتي تتيح لهم الوصول الفوري والآمن إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، وإيمانهم بما حققته الهوية الرقمية من تبسيط للإجراءات الإدارية وتحسين التفاعل بين الوزارة والمتعاملين، مشيراً إلى أن توفير الخدمات بشكل سلس وفعال يواكب توجهاتها والاستراتيجية الحكومية للتحول الرقمي.