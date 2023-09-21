البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يفتتح مكتباً تشغيلياً بأبوظبي

افتتح مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، محمد سيف السويدي، ونائب الرئيس والمدير الإداري للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لوكي إيكو ووريانتو، المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي، الذي يُعد المكتب الأول للبنك خارج المقر الرئيس له في الصين.

وقال السويدي: «يشكل افتتاح أول مكتب تشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبوظبي نقطة تحول تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبنك، ويدعم أهدافه وتطلعاته المستقبلية من حيث توسيع نطاق أعماله وأنشطته التنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لمجتمعات الدول النامية».

وأضاف أن «الإمارات تُعد وجهة عالمية رائدة لجذب الاستثمارات المتنوعة التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وهذا ما يسعى إلى تحقيقه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية».

من جانبه، قال ووريانتو، إن «افتتاح المكتب التشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبوظبي يدعم التزام البنك بتعزيز الشراكات الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أن الإمارات خيار مثالي لأول مشروع للبنك خارج مقره الرئيس في الصين.