«دبي هاربر» يستخدم روبوتاً لجمع النفايات العائمة

أعلن «دبي هاربر»، أمس، عن استخدام «روبوت بيكسي درون» للمرة الأولى في دولة الإمارات، لجمع النفايات البحرية العائمة، في خطوة تعزز التزامه بتبني التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الحفاظ على البيئة.

ويتميز هذا الروبوت العائم بقدرته على العمل في المياه العذبة والمالحة على حد سواء، وإمكانية تنظيف المساحات الصغيرة والمناطق الضيقة التي يصعب الوصول إليها.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لـ«بيكسي درون» 160 لتراً من النفايات، ويمكنه العمل في وضع القيادة الذاتية لما يصل إلى ست ساعات في المرة الواحدة، وهو مجهز بكاميرا فيديو وأجهزة استشعار عن بُعد تعمل بتقنية الاستشعار الضوئي وتحديد المدى «الليدار».

ويتميز الروبوت الجديد بقدرته على فرز النفايات على اختلاف أشكالها، بما في ذلك النفايات العضوية والبلاستيكية والزجاج والمعادن والورق والقماش والمطاط، وغيرها.

ويعد «بيكسي درون» ابتكاراً تقنياً فريداً عالي الكفاءة، سيسهم في دعم جهود «دبي هاربر» في تنظيف المياه والشواطئ في دولة الإمارات من النفايات، إذ يعمل بتقنية التحكم عن بُعد، ويقوم بجمع النفايات العائمة من خلال البحث عن الحطام الموجود على سطح المياه والتقاطه، ثم وضعه في خزان تجميع واسع ليتم التخلص منه لاحقاً بوسائل أخرى أكثر مراعاة للبيئة.

وجرى تطوير «بيكسي درون» من قبل شركة «ذا سيريال كلينرز» الفرنسية الرائدة في مجال تطوير أفضل الحلول التقنية للمراسي والأرصفة البحرية والمنتجعات والمرافق العامة.

يشار إلى أن «بيكسي درون» صغير الحجم نسبياً مقارنة بروبوتات التنظيف الأخرى، إذ يبلغ طوله 1.62 متر وعرضه 1.15 متر، ما يجعله عالي الكفاءة في تنظيف المساحات الصغيرة.