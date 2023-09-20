222.7 مليار درهم إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات خلال 2022

أظهرت أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية، أن دولة الإمارات عزّزت مكاسبها وحققت مستويات أداء قوية في قطاع السياحة الدولية خلال العام الماضي، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، في عام 2019، بعد أن سجلت عائدات السياحة الدولية (إنفاق الزوّار الدوليين) خلال عام 2022، رقماً قياسياً بلغ 60.7 مليار دولار أميركي (نحو 222.7 مليار درهم).

وبحسب بيانات للمنظمة العالمية، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، فقد سجلت عائدات السياحة الدولية نمواً بلغ نسبته نحو 120% خلال العام الماضي، مقارنة بمستويات العام السابق 2021 والتي بلغت 27.6 مليار دولار (نحو 101.2 مليار درهم).

واستطاعت السوق الإماراتية تعزيز مكاسبها بأكثر من 100 مليار درهم إضافي للإيرادات السياحية على مدار عام 2022، مقارنة بالعام الأسبق، وتجاوزت الأرقام التي سجلتها السوق الإماراتية في عام 2022 مستويات عام 2019، قبل جائحة «كورونا»، من حيث الإيرادات التي كانت تصل إلى 30.7 مليار دولار أميركي (112.7 مليار درهم).

ويقصد بإيرادات السياحة الدولية، نفقات الزوار والسياح الدوليين، بما في ذلك المدفوعات لشركات الطيران الوطنية للدولة المقصودة، والمدفوعات لقاء البضائع أو الخدمات في تلك الوجهة.

وبحسب بيانات للمنظمة العالمية، استقبلت دولة الإمارات نحو 22.7 مليون زائر دولي خلال العام الماضي، مقارنة مع 11.5 مليوناً في عام 2021، بنسبة نمو بلغت 97%، ومقابل 21.6 مليون زائر في عام 2019 «قبل جائحة (كوفيد-19)»، بنسبة نمو 5.1%، لتتخطى مستويات الذروة، قبل الجائحة، خلال عامين فقط.

وتصدرت الإمارات، خلال النصف الأول من عام 2023 مشهد السياحة العالمي، ونجحت في المحافظة على ريادتها الإقليمية والعالمية وجهة متميزة ومكاناً مفضلاً للزيارة والإقامة والعمل.

وحقق القطاع السياحي في الدولة، أداء استثنائياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث أثبتت الأرقام والنتائج المسجلة، نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات لتطوير هذا القطاع الحيوي، والوصول إلى مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تندرج ضمن «مشاريع الخمسين»، رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم، ورفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، فضلاً عن جذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.

وتشمل الاستراتيجية تنفيذ 25 مبادرة وسياسة لدعم تنمية وتطوير القطاع السياحي في الدولة، تقوم على أربعة توجهات رئيسة هي: تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية.

• 22.7 مليون زائر دولي استقبلتهم الإمارات خلال 2022 بنسبة نمو بلغت 97%.