"مطار دبي الدولي" يحتل المرتبة الأولى في "مؤشر الربط الجوي"

حلّ مطار دبي الدولي (DXB) في المرتبة الأولى في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفقاً للتقرير الذي أعلنه مجلس المطارات الدولي أول أمس.



وكشف التقرير عن نمو بنسبة تزيد على 26% في إجمالي الربط الجوي في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019، حيث شهد الربط الجوي المباشر بالوجهات في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا انتعاشاً قوياً بعد جائحة كوفيد- 19، وهو النمو الذي قادته شركات الطيران الاقتصادي، بينما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضاً بنسبة 38% خلال الفترة نفسها.



وفي معرض ترحيبه بالإنجاز الجديد الذي حققه مطار دبي الدولي، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "نشعر بالفخر بتصدر مطار دبي الدولي DXB قائمة مؤشر أكثر المطارات ربطاً للرحلات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. يُعد هذا الإنجاز شهادة على تفاني فريق عملنا وشركائنا الاستراتيجيين، ويؤكد مجدداً التزامنا بتوفير تجربة سفر سلسة لضيوفنا المسافرين من جميع أنحاء العالم، وسنواصل العمل على الارتقاء بتجربة السفر وربط العالم بعضه ببعضه من خلال تعزيز التفاعل بين الثقافات والتجارب المختلفة".



وقال ستيفانو بارونشي، مدير عام مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: "نهنئ مطار دبي الدولي على تحقيقه المركز الأول في تصنيف الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والذي يؤكد التزامه بتوفير منظومة ربط جوي مباشر وغير مباشر رفيعة المستوى. لقد عزز مطار دبي الدولي مكانته الرائدة في هذا التصنيف من خلال تحسين عمليات الربط بعد الوباء العالمي، حيث شهد الربط الجوي نمواً بنسبة 17% مقارنة بعام 2019، وهو الالتزام الذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز اقتصاد المنطقة والتجارة العالمية".



يُذكر بأن مطار دبي الدولي DXB يرتبط بأكثر من 255 وجهة في 104 دول عبر أكثر من 90 شركة طيران دولية.