«مبادلة كابيتال» تكشف عن منصة استثمارية جديدة

أعلنت شركة «مبادلة كابيتال»؛ لإدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، تدشين استراتيجية أعمال جديدة متمثلة في منصة «مبادلة كابيتال سولوشنز»، كما أعلنت عن استثمار شركة «أبولو» العالمية في الاستراتيجية الجديدة.

وتوفر المنصة الجديدة حلولاً معدّة خصيصاً للمستثمرين، مع التركيز بشكل رئيس على المؤسسات الاستثمارية ومكاتب إدارة الثروات الخاصة، حيث تعمل على الاستثمار عالمياً وعبر فئات الأصول، ما يتيح المجال للوصول لمجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في السوق الخاصة.

وتتكوّن منصة «مبادلة كابيتال سولوشنز» من ثلاث استراتيجيات متكاملة، بهدف تمكين المستثمرين من الوصول لمجموعة من أبرز الصناديق الاستثمارية والفرص المباشرة، من خلال أدوات استثمارية معدّة خصيصاً لهذا الغرض.

وتتمثل الاستراتيجية الأولى ضمن منصة «مبادلة كابيتال سولوشنز» بمجال استثماري جديد ومتنوّع للغاية يركّز على فرص السوق الخاصة.

وقد اعتمدت استراتيجية الاستثمار هذه على محفظة متنوعة تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار من محفظة أعمال «مبادلة كابيتال»، تتميز بانخفاض تقلباتها وتمتعها بحماية من حالات الهبوط وعائد نقدي جذاب وفوري، علاوة على إمكانية ارتفاع قيمة الأصول بشكل كبير مع مرور الوقت. وتركز الاستراتيجية الثانية على الحسابات المدارة بشكل منفصل، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محافظ استثمارية مخصصة ومصممة حسب الحاجة، بحيث تلبي معاييرهم الاستثمارية، وإمكانات السيولة المالية المتوفرة لديهم والرغبة في المخاطرة.

وتم أخيراً دمج شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»؛ وهي مشروع مشترك بين مبادلة كابيتال و«ألفا ويف» ضمن «مبادلة كابيتال»، لتتشكل بذلك الاستراتيجية الثالثة من استراتيجيات الأعمال الجديدة.