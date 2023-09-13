«ستاندرد آند بورز» تتوقع أداءً قوياً لبنوك الإمارات في 2023

توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيفات، أن تحقق بنوك دولة الإمارات أداءً قوياً في 2023.

وأضافت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير حديث، أن بنوك الإمارات ستستفيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، ما سيخفف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان.

وبحسب التقرير، من المتوقع ارتفاع نمو الائتمان المصرفي لدي بنوك الإمارات إلى نحو 7% في عام 2023 من 5% في عام 2022.

وذكر التقرير أن أداء البنوك الإماراتية شهد تحسناً في النصف الأول من العام الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، فيما من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في دعم ربحية البنوك.

ويعتقد التقرير أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات مازال يقدم دعماً كافياً للمساهمة في الحد من زيادة القروض التي تُصنف بأنها «غير منتجة»، بالإضافة إلى قيام البنوك بتجنيب مخصصات احتياطية خلال العامين الماضيين، ما سيساعدها على تحمُّل التحديات.

ووفق التقرير، سيستمر تمويل البنوك في الاستفادة من نجاحها القوي في جمع الودائع، حيث قامت البنوك على مدى الـ18 شهراً الماضية في جمع الودائع المحلية.

وبشكل عام توقع التقرير تحسن عوائد البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري نتيجة ارتفاع هوامش الأرباح واستمرار نمو الإقراض.