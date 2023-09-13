«أوبك» تتوقع استمرار الاتجاه التوسعي لاقتصاد الإمارات

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن اقتصاد دولة الإمارات شهد توسعاً بنسبة 3.8% في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت «أوبك» في تقريرها لشهر سبتمبر 2023، إنها تتوقع استمرار الاتجاه التوسعي لاقتصاد دولة الإمارات، مشيرة إلى أن قطاعات حيوية في اقتصاد الدولة شهدت نمواً كبيراً.

وذكر تقرير «أوبك» أن أبرز القطاعات التي سجلت نمواً كبيراً شملت: النقل والتخزين بنسبة زيادة سنوية 10.9%، وقطاع البناء بنسبة 9.2%، وقطاع الإقامة وخدمات الطعام بنسبة 7.8%.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تجاوزت أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي والزوار الدوليين إلى دبي مستويات ما قبل جائحة «كوفيدـ19» في النصف الأول من عام 2023.

وبحسب تقرير «أوبك»، فإن من المتوقع أن يزداد عدد الزوار الدوليين إلى الإمارات بنسبة تقارب 40% العام الجاري، وفقاً لتقديرات «أكسفورد إيكونوميكس»، متجاوزاً بذلك مستوى عام 2019 بنسبة 17%.

وأوضح التقرير أن مصرف الإمارات المركزي قام بمحاكاة سياسة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث حافظ على معدل الفائدة الرئيس دون تغيير عند 5.4%.