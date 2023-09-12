«ديوا»: 74% نسبة الإنجاز بالمحطة الكهرومائية في حتا

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، تقدم سير العمل في مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزّنة التي تنفذها الهيئة في منطقة حتا، إذ وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 74%، في وقت ستصل فيه القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميغاوات بسعة تخزينية 1500 ميغاوات ساعة، بعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

وأكدت «ديوا» أن هذه المحطة تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2025.

ويأتي مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها سموه لتلبية احتياجات منطقة حتا التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين فيها.

وقال سعيد محمد الطاير، إن «مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في سد حتا، يأتي في إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا، وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين فيها، ضمن جهود الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي الهادفة إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، حيث أطلقت الهيئة مشروعات ومبادرات لتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي التي تشمل مختلف التقنيات المتاحة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.