«نايت نوكس» العقارية تختار دبي لافتتاح أول مقر لها خارج بريطانيا

أعلنت شركة «نايت نوكس» البريطانية للاستثمارات العقارية، عن افتتاح أول مكتب خارجي لها في إمارة دبي، كجزء من توسعها في الشرق الأوسط.

وسيتوسع المكتب ليغطي منطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما في ذلك الإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر، وقد تم إنشاؤه للسماح بتوسيع عروض العقارات الخاصة بالشركة في المملكة المتحدة، وإنشاء فرع جديد يركز فقط على بيع عقارات دبي حول العالم.

وسيقود أعمال الشرق الأوسط لويس كومب، الذي سيقود الاستثمارات الموجودة داخل المملكة المتحدة، وجوردان يافي، الذي سيركز على الفرص العقارية في دبي.

وقال مدير العمليات في نايت نوكس، سام بالارد: «خلال 20 عاماً من تاريخ المبيعات في نايت نوكس، قمنا ببناء قاعدة قوية من العملاء في الشرق الأوسط».

وأضاف: «تمثل قاعدة عملاء نايت نوكس في الشرق الأوسط بشكل عام ما بين 20 إلى 30% من مبيعاتنا، لكن هذه النسبة ارتفعت على مدى الأشهر الـ12 الماضية إلى 40%، ما يسلط الضوء على الإقبال القوي والمتنامي على العقارات البريطانية في المنطقة».

وقال كبير المستشارين العقاريين لويس كومب: «شهدت منطقة الشرق الأوسط نفسها توسعاً اقتصادياً كبيراً، ما أدى إلى زيادة أعداد المستثمرين في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن فرص استثمارية عقارية في المملكة المتحدة».

وقال مدير العقارات في دبي، جوردان يافي: «نحن متحمسون لإطلاق عرض سيوفر لقاعدة عملائنا العالمية فرصاً استثمارية تقع داخل دبي».