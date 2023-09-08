«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامج مسرّع التكنولوجيا المستدامة

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، برنامج تسريع أعمال يركز على الاستدامة، حيث دعا عدداً من كبريات شركات التكنولوجيا المالية الخضراء حول العالم إلى التعاون لابتكار حلول وعمليات تمويل مبتكرة ومتمحورة حول الاستدامة لدعم بناء مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ.

وذكر البنك في بيان أن برنامج مسرّع التكنولوجيا المستدامة، يحظى بدعم شركة «مايكروسوفت» ويهدف إلى دعم الطرفين في تحقيق أهداف الاستدامة.

وسيدعم المسرّع، الذي بدأ استقبال طلبات المشاركة اعتباراً من السادس من سبتمبر ولغاية 10 أكتوبر 2023، شركات التكنولوجيا المالية الخضراء في تطوير الحلول والأدوات التي يمكن أن تساعد بنك الإمارات دبي الوطني على تعزيز أدائه في مجال الاستدامة، وذلك من خلال الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة وموحدة ومتسقة، ومؤشرات موثوقة لقياس المساهمات وتتبع التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن أدوات متقدمة لإدارة المخاطر، وحلول تدعم تحوّل الأنظمة والمنتجات القديمة نحو الاستدامة.

وستتم دعوة المشاركين المختارين لتقديم حلولهم في إطار المجالات الرئيسة الأربعة التي حددها البنك، وتشمل: تعزيز الاستدامة في مجال التمويل من خلال التتبع الشامل للانبعاثات عبر النطاقات الثلاثة، نمذجة المخاطر المناخية لتعزيز المرونة المالية، تداول الكربون بابتكار للبنوك، وتطوير حلول تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.