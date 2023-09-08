«زينكارغو» البريطانية تطلق عملياتها في الإمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام شركة «زينكارغو» البريطانية Zencargo المختصة في مجال الشحن الرقمي، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأفادت الوزارة بأن الشركة تخطط لإطلاق عملياتها في دولة الإمارات، والاندماج في منظومة التكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية في الدولة، واعتمادها كمنصة لتوسيع أعمالها في منطقة الخليج وقارة إفريقيا وجنوب آسيا.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن انتقال «Zencargo» إلى العمل انطلاقاً من دولة الإمارات، يشكل دفعة جديدة لمبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي، وتحفيز حقبة جديدة من النمو التجاري.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تواصل دولة الإمارات دعمها ورعايتها للابتكار في قطاع التجارة الخارجية، وتدعم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز التجارة العالمية».

وأضاف: «يعد قرار Zencargo إطلاق عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات، أحدث مثال على استفادة شركة رائدة من مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمنظومة الحيوية للأعمال في الدولة، وذلك سعياً إلى بدء المرحلة التالية من نمو الشركة، بما يشمل التوسع إلى أسواق جديدة»، لافتاً إلى أن «الشركة توظف التكنولوجيا المتقدمة لإحداث ثورة ضمن مجال الشحن، ما يتوافق بشكل تام مع أهداف مبادرة تكنولوجيا التجارة التي تسعى إلى تبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة، لمواكبة نظام التجارة العالمي لمتطلبات القرن 21».

من جانبه، قال المؤسس المشارك في «زينكارغو»، ريتشارد فتال: «قررت Zencargo التوسع في منطقة الخليج التي تشهد نمواً متسارعاً، وقد أسهمت الرؤية الاستراتيجية للدولة بشأن حرية التجارة الدولية وتسهيل وتحفيز تدفقاتها عبر أنحاء العالم، في قرار الشركة إطلاق عملياتها التشغيلية في الإمارات، وهو أمر مشجع للغاية، إضافة إلى الحوافز التي توفرها مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستراتيجية الموانئ الحرة في الدولة».

وأضاف: «نحن متحمسون لمساعدة الشركات في المنطقة على اتخاذ قرارات شحن أكثر ذكاء، وربطها بالأدوات اللازمة لزيادة مرونة وكفاءة سلاسل التوريد الخاصة بها».

يشار إلى أن «Zencargo» تأسست في لندن عام 2017، كشركة شحن تستخدم برمجيات خاصة لتزويد المتعاملين بخيارات واطلاع شامل على سلاسل التوريد. وتعمل منصة الشركة، المدعومة بالتعلم الآلي، على رقمنة عمليات سلاسل التوريد الداخلية، ما يوفر رؤية تامة لكل مرحلة، بدءاً من الطلب حتى التسليم. وقررت الشركة إطلاق عملياتها التشغيلية في الإمارات، لتضاف إلى مقارها الأخرى في المملكة المتحدة وأميركا الشمالية، و«اتحاد بنلوكس» الذي يضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، إضافة إلى الصين وشرق آسيا.